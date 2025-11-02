tálcaveszélyNemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságfűszerkeverék

Termékvisszahívási hullám: fűszerkeverékek és egy tálca is veszélyesnek bizonyult

Két termékvisszahívásról számolt be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság: fűszerkeverékek és melamintálcák is érintettek. Az intézkedések a fogyasztók védelmét szolgálják.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 19:15
Forrás: nkfh.gov.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két különböző termékcsoport is lekerült a boltok polcairól: az Ízműhely fűszerkeverékek elővigyázatosságból, a TEDi melamintálcák pedig formaldehid-szennyezés miatt. Mindkét intézkedés célja a fogyasztók biztonsága.

Ízműhely fűszerkeverék Fotó: nkfh.gov.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy termékvisszahívást rendelt el, miután az Alanex Kft. több Ízműhely márkájú fűszerkeveréket is levett a boltok polcairól. 

A hatóság tájékoztatása szerint a visszahívott termékek nem jelentenek közvetlen egészségügyi kockázatot, az intézkedésre azonban elővigyázatosságból, a fogyasztók védelme érdekében került sor

 – számolt be róla a Baon.hu.

Az Alanex Kft. együttműködik az NKFH-val a termékek visszagyűjtésében és megsemmisítésében, a folyamatot pedig a hatóság szigorúan ellenőrzi.

Ezek a termékek érintettek a visszahívásban:

  • Olasz fűszerkeverék (40 g) – minőségmegőrzési idő: 2026. 09. 16.
  • Görög gyros fűszersó (90 g) – 2026. 09. 15.
  • Ropogós kacsa fűszersó (33 g és 350 g) – 2026. 05. 23. és 2026. 09. 15.
  • Mexikói fűszersó (120 g és 350 g) – 2026. 04. 07. és 2026. 09. 04.

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy ne használják fel ezeket a fűszereket, és vigyék vissza őket az üzletekbe, ahol a gyártó tájékoztatja őket a visszavétel módjáról.

Pár nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy termékvisszahívást rendelt el az Auchan Magyarország Kft., miután mikrobiológiai eltérést mutattak ki az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésében egy önellenőrzés során.

Melamintálcák visszahívása: formaldehidveszély miatt jött a riasztás

Az NKFH október 31-i közleménye alapján a TEDi GmbH & Co. KG által forgalmazott melamintálcák visszahívására is sor került, mert határértéket meghaladó formaldehid-kioldódás mutatkozott – számolt be a termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Veszélyes anyagok miatt volt szükség a termékvisszahívásra Fotó: nkfh.gov.hu

Az érintett termék vonalkódja: DNP 369 75980003431000000355 124. A vállalat intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, és kérik, hogyha a termék még a fogyasztó birtokában van, azt ne használja

– írja a Baon.hu.

A formaldehid élelmiszerekbe általában a műanyag edényekből, főként a melamingyantát tartalmazó termékekből oldódik ki. Ezeket tartósságuk miatt gyakran használják a konyhában, ám a vegyület hosszú távon egészségkárosító hatású, és 

növelheti a daganatos megbetegedések kockázatát.

A visszahívás oka: határérték feletti formaldehid-kioldódás.

A hivatalos oldalon (NKFH termékvisszahívás-adatbázis) minden, a visszahívással kapcsolatos részlet – például a termék azonosítói, forgalmazója és intézkedések – is megtalálható. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu