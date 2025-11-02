Termékvisszahívási hullám: fűszerkeverékek és egy tálca is veszélyesnek bizonyult

Két különböző termékcsoport is lekerült a boltok polcairól: az Ízműhely fűszerkeverékek elővigyázatosságból, a TEDi melamintálcák pedig formaldehid-szennyezés miatt. Mindkét intézkedés célja a fogyasztók biztonsága.

Ízműhely fűszerkeverék Fotó: nkfh.gov.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy termékvisszahívást rendelt el, miután az Alanex Kft. több Ízműhely márkájú fűszerkeveréket is levett a boltok polcairól.

A hatóság tájékoztatása szerint a visszahívott termékek nem jelentenek közvetlen egészségügyi kockázatot, az intézkedésre azonban elővigyázatosságból, a fogyasztók védelme érdekében került sor

–

Az Alanex Kft. együttműködik az NKFH-val a termékek visszagyűjtésében és megsemmisítésében, a folyamatot pedig a hatóság szigorúan ellenőrzi.

Ezek a termékek érintettek a visszahívásban:

Olasz fűszerkeverék (40 g) – minőségmegőrzési idő: 2026. 09. 16.

Görög gyros fűszersó (90 g) – 2026. 09. 15.

Ropogós kacsa fűszersó (33 g és 350 g) – 2026. 05. 23. és 2026. 09. 15.

Mexikói fűszersó (120 g és 350 g) – 2026. 04. 07. és 2026. 09. 04.

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy ne használják fel ezeket a fűszereket, és vigyék vissza őket az üzletekbe, ahol a gyártó tájékoztatja őket a visszavétel módjáról.

Pár nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy termékvisszahívást rendelt el az Auchan Magyarország Kft., miután mikrobiológiai eltérést mutattak ki az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésében egy önellenőrzés során.

Melamintálcák visszahívása: formaldehidveszély miatt jött a riasztás

Az NKFH október 31-i közleménye alapján a TEDi GmbH & Co. KG által forgalmazott melamintálcák visszahívására is sor került, mert határértéket meghaladó formaldehid-kioldódás mutatkozott – számolt be a termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Veszélyes anyagok miatt volt szükség a termékvisszahívásra Fotó: nkfh.gov.hu

Az érintett termék vonalkódja: DNP 369 75980003431000000355 124. A vállalat intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, és kérik, hogyha a termék még a fogyasztó birtokában van, azt ne használja

–