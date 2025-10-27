Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Agyhalott lesz a hazánkban is árusított robotporszívó – miért több ez a hír önmagánál?

A több százezer forintba kerülő okos készülék elveszti intelligens funkcióit, mert a gyártó leállítja a felhőszolgáltatást. Nem ez az első, és nem is az utolsó elbutuló drágaság.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 27. 13:56
Képünk illusztráció Forrás: Shutterstock
A Neato Robotics népszerű okos porszívója végleg offline állapotba kerül, mivel az anyavállalat kihúzza alóla a felhőszolgáltatásokat. A borsos árú robotporszívó egy hagyományos porszívó szintjére esik vissza.

Tulajdonosaiknak nem kell teljesen lemondaniuk a készülékről, de annak működtetése teljes mértékben manuálisra csökken. Magyarul, többé nem lehet távolról aktiválni vagy vezérelni a MyNeato appon keresztül; nem lehetséges egyéni rutinokat beállítani, rendszeres takarításokat ütemezni. A porszívót majd kizárólag a rajta található bekapcsológomb kézi nyomkodásával lehet beállítani, elindítani.

A Vorwerk Group német anyavállalat még 2023-ban közölte, hogy „nem sikerült elérni gazdasági céljaikat”. Ekkor azt ígérték, még legalább öt évig működtetik a felhőszolgáltatást, hogy a készülék tulajdonosai fél évtizeden át tisztán tarthassák padlóikat.

Sajnos, az ígéretet nem tartják be, derült ki a felhasználóknak küldött e-mailjeikből.

A Vorwerk így magyarázza a döntést:

„Mikor a Neato 2023-ban beszüntette működését, a Vorwerk továbbra is fenntartotta a felhőplatformot, hogy eleget tegyen az eredeti ötéves szervizígéretének. A kiberbiztonsági szabványok, a megfelelési kötelezettségek és a szabályozások azonban olyan módon fejlődtek, hogy már nem lehetséges ezen örökölt rendszerek biztonságos és fenntartható üzemeltetése.”

Miért információ ez azoknak is, akiknek nincs ilyen robotporszívója?

Sokat mond ez a döntés az internetre csatlakoztatott készülékek könnyen baljósra forduló jövőjéről. A Google is idén jelentette be, hogy megszünteti a Nest okostermosztát korábbi generációjának támogatását, s leválasztva felhőalapú támogatásukról, leminősíti egyszerű, manuális készülékké. A Belkin szintén téglásította júliusban számos Wemo termék támogatását, köztük okos villanykapcsolókat, konnektorokat, kamerákat és egyéb eszközöket.

Úgy tűnik, bár az internetre kapcsolt berendezések többletértéket nyújtanak, velük a felhasználók még kiszolgáltatottabbak lehetnek a gyártóknak. Ha a cégek úgy vélik, egy termékük online üzemeltetési költsége meghaladja a belőle származó bevételt, egyszerűen leállíthatják. Végül is már megkapták a pénzünket.

A Neato esete több mint egy kellemetlenség: intő példaként szolgálhat az okosotthoneszközök vásárlóinak, hogy számoljanak ilyen fejleménnyel. Ahogy egyre több és több gyártó tér át felhőalapú architektúrákra, mind gyakrabban előfordulhat ilyesmi: a drága készülékekből akár digitális hulladék lehet.

Az online csatlakoztatott eszközök piacának bővülésével erre is figyelő fogyasztóvédelemre van szükség, hogy ne találhassák magukat a vevők ilyen helyzetekben. Addig az okoseszközök vásárlásánál érdemes gondosan mérlegelni a felhőfüggőségből adódó kockázatokat és mellékhatásokat.

