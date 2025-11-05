Lecsapnak a gyorshajtókra, új trafiboxokat vetnek be

Tovább nőtt a sebességmérő kamerák száma Budapesten, ezúttal Újpesten állt szolgálatba három új egység – írja a Totalcar.

A cél a gyorshajtás visszaszorítása – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Az új trafiboxokat

a Váci út–Bagaria utca kereszteződésében,

a Fóti út–Baross utca kereszteződésében,

valamint a Külső-Szilágyi út–Megyeri út kereszteződésében

helyezték el.

A cél a gyorshajtás visszaszorítása és ezáltal a balesetek kockázatának csökkentése.

A rendőrség forgalmi adatok alapján jelölte ki azokat a pontokat, ahol a leggyakoribb a sebességtúllépés.

A tapasztalatok szerint az autósok azonnal lassítanak, amint meglátják a sebességmérő dobozokat, függetlenül attól, hogy éppen működnek-e vagy sem.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)