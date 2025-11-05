trafiboxgyorshajtásautósokÚjpest

Lecsapnak a gyorshajtókra, új trafiboxokat vetnek be

Újpesten helyeztek üzembe új trafiboxokat. A sebességmérő dobozokat olyan csomópontokba telepítették, ahol a sofőrök leggyakrabban lépik túl a megengedett sebességhatárt.

2025. 11. 05. 17:40
Tovább nőtt a sebességmérő kamerák száma Budapesten, ezúttal Újpesten állt szolgálatba három új egység – írja a Totalcar.

A cél a gyorshajtás visszaszorítása – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Az új trafiboxokat

  • a Váci út–Bagaria utca kereszteződésében,
  • a Fóti út–Baross utca kereszteződésében, 
  • valamint a Külső-Szilágyi út–Megyeri út kereszteződésében
    helyezték el.

A cél a gyorshajtás visszaszorítása és ezáltal a balesetek kockázatának csökkentése.

A rendőrség forgalmi adatok alapján jelölte ki azokat a pontokat, ahol a leggyakoribb a sebességtúllépés.

A tapasztalatok szerint az autósok azonnal lassítanak, amint meglátják a sebességmérő dobozokat, függetlenül attól, hogy éppen működnek-e vagy sem.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


