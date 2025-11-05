Lecsapnak a gyorshajtókra, új trafiboxokat vetnek be

Tovább nőtt a sebességmérő kamerák száma Budapesten, ezúttal Újpesten állt szolgálatba három új egység – írja a Totalcar.
Az új trafiboxokat
- a Váci út–Bagaria utca kereszteződésében,
- a Fóti út–Baross utca kereszteződésében,
- valamint a Külső-Szilágyi út–Megyeri út kereszteződésében
helyezték el.
A cél a gyorshajtás visszaszorítása és ezáltal a balesetek kockázatának csökkentése.
A rendőrség forgalmi adatok alapján jelölte ki azokat a pontokat, ahol a leggyakoribb a sebességtúllépés.
A tapasztalatok szerint az autósok azonnal lassítanak, amint meglátják a sebességmérő dobozokat, függetlenül attól, hogy éppen működnek-e vagy sem.
