Ügyeket intézni indult Sándor Nyíregyházára, az autóját teljesen kiégve találták meg

Azt is tudni, hogy Sándor eljutott Kálmánházára, de Hajdúdorogra már nem ért haza, a családja nem tud róla semmit és nem is elérhető. Vasárnap délután háromnegyed négykor már ki volt kapcsolva a telefonja is. Papp Sándor nagyjából két méter magas, 110 kilogramm, és 47 éves. Amikor utoljára látták, fekete sportcipőt, kék farmernadrágot, fekete mellényt, piros vastagabb cipzáros felsőt, fekete vékony sapkát viselt, és szemüveget hord.