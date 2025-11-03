Ügyeket intézni indult Sándor Nyíregyházára, az autóját teljesen kiégve találták meg

Eltűnt embérautóKálmánházáramellény

Vasárnap délelőtt kilenc órakor Nyíregyházára indult Papp Sándor ügyet intézni Hajdúdorogról, onnan pedig Hajdúnánásra tartott – írják az Eltűnt emberekért nevű Facebook-csoportban. 

Azt is tudni, hogy Sándor eljutott Kálmánházára, de Hajdúdorogra már nem ért haza, a családja nem tud róla semmit és nem is elérhető. Vasárnap délután háromnegyed négykor már ki volt kapcsolva a telefonja is. Papp Sándor  nagyjából két méter magas, 110 kilogramm, és 47 éves. Amikor utoljára látták, fekete sportcipőt, kék farmernadrágot, fekete mellényt, piros vastagabb cipzáros felsőt, fekete vékony sapkát viselt, és szemüveget hord. 

A férfi kiégett autóját vasárnap találták meg, azonban azóta sem érkezett róla hír. Hozzáfűzik, az ügyben nyomozás indult. 

 

