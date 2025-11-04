Újabb szakaszokat fognak lezárni az M2-es autóúton

Burkolatfelújítási munkálatok miatt szerdán és csütörtökön újabb szakaszos sávzárásra kell számítania a közlekedőknek az M2-es autóúton a kosdi csomópont térségében – hívta fel a figyelmet Magyar Közút Nonprofit Zrt. A munkálatok ideje alatt a főpályán jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom. A társaság szakemberei szerdán Budapest irányából lezárják a kosdi csomópontot; a főváros felől Kosd irányába az M2-es autóút 12. számú főúti csomópontján visszafordulva lehet majd lehajtani – tették hozzá.

Ismét szakaszos sávzárásra kell számítania a közlekedőknek az M2-es autóúton szerdán és csütörtökön. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál – olvasható a közleményben.