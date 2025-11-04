m2 autóútBudapestMagyar Közút

Újabb szakaszokat fognak lezárni az M2-es autóúton

Ismét szakaszos sávzárásra kell számítania a közlekedőknek az M2-es autóúton szerdán és csütörtökön – hívta fel a figyelmet Magyar Közút Nonprofit Zrt. A munkálatok ideje alatt egy sávon haladhat a forgalom.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 04. 16:49
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Burkolatfelújítási munkálatok miatt szerdán és csütörtökön újabb szakaszos sávzárásra kell számítania a közlekedőknek az M2-es autóúton a kosdi csomópont térségében – hívta fel a figyelmet Magyar Közút Nonprofit Zrt. A munkálatok ideje alatt a főpályán jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom. A társaság szakemberei szerdán Budapest irányából lezárják a kosdi csomópontot; a főváros felől Kosd irányába az M2-es autóút 12. számú főúti csomópontján visszafordulva lehet majd lehajtani – tették hozzá. 

Ismét szakaszos sávzárásra kell számítania a közlekedőknek az M2-es autóúton szerdán és csütörtökön (Fotó: Kovács Tamás/MTI)
Ismét szakaszos sávzárásra kell számítania a közlekedőknek az M2-es autóúton szerdán és csütörtökön. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál – olvasható a közleményben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu