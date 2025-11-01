csodajárműNDKkincs

Vadonatúj Wartburg került elő egy garázsból, a fanatikusok sem hittek a szemüknek

Egy szinte érintetlen 1991-es Wartburg 1.3-as került elő Magyarországon – az autó három évtized alatt mindössze 380 kilométert futott, és szinte gyári állapotban vészelte át a gyártása óta eltelt időt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 18:50
A mindössze 380 km-t futott Wartburg igazi kuriózum Forrás: retrovasak.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy elfeledett kincs került elő Magyarországon: egy 1991-es Wartburg 1.3-as, amely mindössze 380 kilométert futott az elmúlt több mint harminc évben – írta a Kemma.

A különleges állapotban megőrzött autó szinte teljesen érintetlen – eredeti fényezéssel, gyári gumikon, fóliás ülésekkel és hibátlan belső térrel.

A keletnémet autógyártás egyik utolsó darabja ez, amely az NDK összeomlása előtti korszakot idézi, amikor a Wartburg még a keleti blokk ikonikus családi autójának számított. 

A ritkaság ma igazi kincs a veteránrajongók körében: 

kevés olyan példány maradt fenn, amely ennyire hűen megőrizte eredeti formáját, a fanatikus retróautó-rajongókat is lenyűgözte.

A „csodajármű” most sokak nosztalgiáját felébresztette – egy darabka múlt, amely szó szerint megállította az időt.

További érdekességekért a járművel kapcsolatban kattintson IDE 

Borítókép: A mindössze 380 kilométert futott Wartburg igazi kuriózum (Forrás: Retrovasak.hu)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekműkorcsolya

Itt tartunk, a műkorcsolya is szétrohad

Bayer Zsolt avatarja

De szép lesz, amikor két drag queen fog „táncolni” a jégen…!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu