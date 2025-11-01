Vadonatúj Wartburg került elő egy garázsból, a fanatikusok sem hittek a szemüknek

Egy elfeledett kincs került elő Magyarországon: egy 1991-es Wartburg 1.3-as, amely mindössze 380 kilométert futott az elmúlt több mint harminc évben – írta a Kemma.

A különleges állapotban megőrzött autó szinte teljesen érintetlen – eredeti fényezéssel, gyári gumikon, fóliás ülésekkel és hibátlan belső térrel.

A keletnémet autógyártás egyik utolsó darabja ez, amely az NDK összeomlása előtti korszakot idézi, amikor a Wartburg még a keleti blokk ikonikus családi autójának számított.

A ritkaság ma igazi kincs a veteránrajongók körében:

kevés olyan példány maradt fenn, amely ennyire hűen megőrizte eredeti formáját, a fanatikus retróautó-rajongókat is lenyűgözte.

A „csodajármű” most sokak nosztalgiáját felébresztette – egy darabka múlt, amely szó szerint megállította az időt.

