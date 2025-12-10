kollégiumfejlesztésDiákváros

A Diákváros megépítése lesz a kollégiumi fejlesztések zászlóshajója

Igazi felsőoktatási sikerről akkor beszélhetünk, ha a tanulmányi és kutatási teljesítmény mögött ott áll a mindennapi élet minősége is, az a háttér, ahol nyugodt körülmények között tanulhatnak, fejlődhetnek és otthon érezhetik magukat a diákok.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 13:16
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
A Diákváros megépítése lesz a kollégiumi fejlesztések zászlóshajója – jelentette ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége (FEKOSZ) Kollégiumi Vezetők Kollégiumán tartott megnyitó beszédében szerdán Budapesten.

Budapest, 2025. november 19. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára expozét tart a felsőoktatási, kulturális és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 19-én. MTI/Kovács Attila
Fotó: MTI/Kovács Attila

A kollégiumok nemcsak épületek és ember alkotta infrastruktúrák, hanem olyan helyek, ahol a fiatal először tapasztalja meg, hogy milyen érzés felelősen, mégis támogatva elindulni az önálló élet felé – fejtette ki az államtitkár az Óbudai Egyetem Bánki Donát Kollégiumában tartott tanácskozáson. A Diákváros megépítéséről szólva kiemelte: 

a kormány döntése alapján a beruházás legalább 12 ezer férőhelyet biztosít majd a fővárosban a diákoknak, az atlétikai stadion szomszédságában, ahol megvalósul Magyarország eddigi legnagyobb kollégiumi beruházása, amely legkésőbb három év múlva fogadhatja lakóit.

Ez a fejlesztés nemcsak méretében, de minőségében is új mércét állít a világszínvonalú élettérrel, a modern szolgáltatásokkal, a fenntartható és környezetbarát működéssel – tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy a megújuló és egyre sikeresebb felsőoktatás soha nem látott hallgatói létszámokat produkál évről évre, a magyar egyetemek pozíciói a nemzetközi ranglistákon javulnak, éppen ezért kell biztonságos és rendezett kollégiumi körülményeket biztosítani a hallgatóknak.

Igazi felsőoktatási sikerről akkor beszélhetünk, ha a tanulmányi és kutatási teljesítmény mögött ott áll a mindennapi élet minősége is, az a háttér, ahol nyugodt körülmények között tanulhatnak, fejlődhetnek és otthon érezhetik magukat a diákok

– hangoztatta. Majd felidézte, hogy 2010 óta a kormány több mint 150 milliárd forint értékben vásárolta vissza a korábban magánkézben lévő kollégiumi ingatlanokat, és 14 500 férőhelyet adott vissza az egyetemeknek, miközben több ezer férőhelyet fel is újított. – A kollégiumokat véglegesen az intézmények vagyonába adtuk, hogy stabil, kiszámítható működésük hosszútávon biztosított legyen – fűzte hozzá.

Ha valóban olyan felsőoktatást akarunk, ami képes megtartani a tehetséget, támogatni a rászorulókat és versenyképes környezetet biztosítani a jövő szakembereinek, tovább kell építkezni. Ezért megígérhetem, hogy a kollégiumi fejlesztések nem állnak le

– emelte ki az államtitkár. Majd emlékeztetett: új lendületet vett a Kollégisták középpontban program is, amely háromszázmillió forintos keretösszeggel támogatta a kollégiumok fejlődését. Ebből az intézmények olyan eszközöket, berendezési tárgyakat szerezhettek be, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi kényelmes élethez.

– A megfelelő körülmények biztosítása mellett elengedhetetlen, hogy az ott lakók biztonságban is érezzék magukat, ezért fontos, hogy a hallgatókkal közösen az intézmények a belső szabályzataikat is fejlesszék, és ne fordulhasson elő több olyan helyzet, amelybe néhány évvel korábban a Képzőművészeti Egyetem hallgatója került – utalt az államtitkár arra a 2021-ben történt esetre, mikor az intézmény egyik férfi hallgatója megerőszakolta egyik női hallgatótársát az egyetem kollégiumában. A szexuális erőszakkal vádolt férfit novemberben a bíróság felmentette a vádak alól.

 

 

Borítókép: Varga Bajusz Veronika (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

