A főváros gyalogos-infrastruktúrája is egyre romlik

Miközben a gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe helyezéséről beszél a főpolgármester, a fővárosi fenntartású gyalogoshidak egyre rosszabb állapotban vannak.

Gábor Márton
2025. 12. 07. 6:20
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
A gyalogos-infrastruktúra gerincét alkotó gyaloghidak, felüljárók fejlesztését is teljesen elhanyagolta Karácsony Gergely. A Budapest Közút által lapunknak megküldött dokumentumokból kiderült, nemcsak a fővárosi nagy Duna-hidakon és felüljárókon kellene sürgős beavatkozásokat végezni, hanem a gyalogosok, illetve kerékpárosok által használt műtárgyakon is.

Dayka Gábor utca - Budaörsi út feletti átjáró (Forrás: Budapest Közút)
A dokumentumok szerint rövid távon összesen 216 millió forintot kellene elkölteni a felüljárók állagmegóvására. A hídszemlék ugyanakkor egytől egyig arról tanúskodnak, hogy sürgős beavatkozásra van szükség a korrózióvédelem területén, különben a műtárgyak állapota tovább fog romlani, a karbantartás, illetve az egyes elemek cseréje pedig egyre költségesebb lesz.

A hídszemlék szerint két éven belül komoly renoválásokat kell majd végrehajtani több, a Nagykőrösi út felett átívelő felüljárón, a Budaörsi út felett található gyalogos átjárón, 

illetve két, az M3-as autópálya bevezetője mentén található műtárgyon is. 

Legalább olyan fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy miközben a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat rendszeresen az esélyegyenlőségről és a szolidaritásról beszél, az említett felüljárók döntő többségét mozgásukban korlátozott személyek nem tudják használni. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Budapesti Büszkeség Menet 2 elnevezésű demonstráción (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

