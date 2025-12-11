Brüsszelből érkezik az újabb pénzeső a Sorosék által is támogatott Direkt36-hoz

Újabb pénzügyi forrásokat biztosít az Európai Bizottság (EB) az uniós elit ideológiájának megfelelő médiatartalmak előállítására, amivel befolyásolni kívánják a közép-kelet-európai, köztük a magyar közvéleményt. Az EB honlapján elérhető projekt az Európai együttműködő újságírás globális ontextusban (CJEGC) elnevezést kapta, és idén október 1-jétől 2027. szeptember 30-ig tart.

Oknyomozásnak álcázott közvélemény-formálás

A célkitűzésről többek között azt írják a bizottság oldalán, hogy „az oknyomozó újságírás a demokrácia gerince”. Ezután a régóta ismert szólamok következnek, amelyek minden olyan pályázati kiírásban szinte szó szerint szerepelnek, amelyeket a globális baloldali hálózat különböző „nem kormányzati szervezetei”, illetve a brüsszeli intézmények finanszíroznak. – Ahogy Európában és azon túl is erősödik a szélsőséges politika, szerepe még soha nem volt ennyire kritikus: az intézmények védelmében, a hatalom elszámoltatásában, valamint abban, hogy az állampolgárokat ellássa azokkal a tényekkel, amelyekre a társadalom számára fontos, megalapozott döntésekhez szükségük van – olvasható az EB ismertetőjében.

Az elapadt dollárforrást euróval pótolják

Ezek után nem nevezhető meglepetésnek, hogy a nemzetközi konzorcium magyarországi tagja a Direkt36, amely az elmúlt években elsősorban amerikai pénzekből működött, Soros György alapítványától és a nemzetközi segélyeket elosztó amerikai kormányintézménytől, a USAID-től érkeztek a dollárok. A tengeren túli források Donald Trump hivatalba lépésével, a USAID-pénzek befagyasztásával megcsappantak, amit most az Európai Bizottság projektjeire szánt eurók pótolnak.

Rendszerszintű hibákat keresnek

A Direkt36 saját oldalán is beszámolt az újabb akcióról, amiben az ICIJ (Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma), a montenegrói MANS, a román Context, valamint a litván Siena a partnerük. A projektkonzorcium „az együttműködésen alapuló újságírást használja fel a visszaélések feltárására és a közérdek védelmére”. A munkamódszerekről azt is megtudhatjuk, hogy „a litván és román kisebb szerkesztőségektől a nagy nemzetközi hírszobákig, mint a The Guardian és a Le Monde, újságírókat kapcsolunk össze, hogy rendszerszintű hibákra és rejtett igazságokra derüljön fény”.