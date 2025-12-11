Direkt36Európai BizottságtársadalomSoros György

Brüsszelből érkezik az újabb pénzeső a Sorosék által is támogatott Direkt36-hoz

Az Európai Bizottság által finanszírozott, kétéves nemzetközi sajtóprojektben vesz részt a Direkt36 nevű portál, amely az elmúlt években főként amerikai pénzekből működött és élen járt az Orbán-kormány elleni, oknyomozó újságírásnak nevezett lejárató akciókban. A Soros György alapítványa által is finanszírozott szerkesztőség ezúttal Brüsszeltől kap mintegy 75 millió forintnak megfelelő eurót egy projektkonzorcium keretében más, környező országbeli progresszív sajtóorgánumokkal együttműködve a „hatalom elszámoltatására”, illetve arra, hogy az állampolgárokat ellássák szerintük fontos információkkal. Magyarul befolyásolják a közvéleményt a brüsszeli politikának megfelelően.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 12:05
Újabb pénzügyi forrásokat biztosít az Európai Bizottság (EB) az uniós elit ideológiájának megfelelő médiatartalmak előállítására, amivel befolyásolni kívánják a közép-kelet-európai, köztük a magyar közvéleményt. Az EB honlapján elérhető projekt az Európai együttműködő újságírás globális ontextusban (CJEGC) elnevezést kapta, és idén október 1-jétől 2027. szeptember 30-ig tart.

Oknyomozásnak álcázott közvélemény-formálás

A célkitűzésről többek között azt írják a bizottság oldalán, hogy „az oknyomozó újságírás a demokrácia gerince”. Ezután a régóta ismert szólamok következnek, amelyek minden olyan pályázati kiírásban szinte szó szerint szerepelnek, amelyeket a globális baloldali hálózat különböző „nem kormányzati szervezetei”, illetve a brüsszeli intézmények finanszíroznak. – Ahogy Európában és azon túl is erősödik a szélsőséges politika, szerepe még soha nem volt ennyire kritikus: az intézmények védelmében, a hatalom elszámoltatásában, valamint abban, hogy az állampolgárokat ellássa azokkal a tényekkel, amelyekre a társadalom számára fontos, megalapozott döntésekhez szükségük van – olvasható az EB ismertetőjében.

Az elapadt dollárforrást euróval pótolják

Ezek után nem nevezhető meglepetésnek, hogy a nemzetközi konzorcium magyarországi tagja a Direkt36, amely az elmúlt években elsősorban amerikai pénzekből működött, Soros György alapítványától és a nemzetközi segélyeket elosztó amerikai kormányintézménytől, a USAID-től érkeztek a dollárok. A tengeren túli források Donald Trump hivatalba lépésével, a USAID-pénzek befagyasztásával megcsappantak, amit most az Európai Bizottság projektjeire szánt eurók pótolnak.

Rendszerszintű hibákat keresnek

A Direkt36 saját oldalán is beszámolt az újabb akcióról, amiben az ICIJ (Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma), a montenegrói MANS, a román Context, valamint a litván Siena a partnerük. A projektkonzorcium „az együttműködésen alapuló újságírást használja fel a visszaélések feltárására és a közérdek védelmére”. A munkamódszerekről azt is megtudhatjuk, hogy „a litván és román kisebb szerkesztőségektől a nagy nemzetközi hírszobákig, mint a The Guardian és a Le Monde, újságírókat kapcsolunk össze, hogy rendszerszintű hibákra és rejtett igazságokra derüljön fény”.

Határokon átnyúló csapatok

A CJEGC 2023-ban indult a Creative Europe támogatásával, úttörő modellt hozva létre, amely felhatalmazza a határokon átnyúló csapatokat, hogy globalizált problémákkal foglalkozzanak, miközben erősíti a szerkesztőségeket. Első közös oknyomozásuk, a Cyprus Confidential 30+ európai országból hozott össze médiapartnereket; kulcsfontosságú reformokat indított el, és feltárta Ciprus szerepét a Kremlhez köthető szankciókijátszásban – írja honlapján az Európai Bizottság és a Direkt36.

Célkeresztben Közép-Kelet-Európa

A CJEGC modellt most tovább bővítjük: több szerkesztőséget szerelnek fel arra, hogy saját határokon átnyúló oknyomozásokat indíthassanak, és közben ellenállóbbá váljanak a gazdasági és digitális kihívásokkal szemben. A fő célok között van több mint 200 újságíró képzése adatújságírásban, egyedi technológiák használatában és együttműködésen alapuló munkafolyamatokban. A konzorcium által vezetett nyomozás indítása egy európai, rendszerszintű probléma feltárása érdekében. Nyolc, a konzorciumi tagok által függetlenül vezetett regionális, határokon átnyúló nyomozás támogatása. A projekt módszertanának megosztása több mint 350 újságíróval, oktatóval és döntéshozóval az elért hatás növelése érdekében. Az együttműködő módszerek beágyazásával, oknyomozó eszközök biztosításával és partnerségek építésével a kezdeményezés erősíti az európai média ellenálló képességét – különösen Közép- és Kelet-Európában, ahol a sajtószabadságot egyre több fenyegetés éri. Legalábbis állítólag.

A függetlenség látszata

A Direkt36 a projektleírásban hangsúlyozza, hogy a konzorcium tagjai kizárólagos szerkesztői szabadsággal és felelősséggel tartoznak az előállított összes tartalomért. Semmilyen európai uniós szervnek vagy külső félnek nincs beleszólása a tartalomba, nem folytat konzultációt, és nem is kap tájékoztatást róla. Az adott szerkesztőségek és szerzők álláspontját jelenítik meg, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy a Creative Europe program álláspontját. Sem az Európai Unió, sem a támogató szerv nem tehető felelőssé értük.

Az elvi függetlenség deklarálása jól hangzik, de mivel a projektben kizárólag az unió fősodratú szellemiségével egyező alapállású szerkesztőségek vesznek részt, komolyan fel sem vetődhet érdemi eltérés, vagy akár az EB politikájának fő irányvonalaival szembemenő narratíva megjelenítése. A Direkt36 eddigi munkásságában sem lehet felfedezni olyan tartalmakat, amelyek ellentétesek lennének a bizottság irányvonalával, akár az orosz–ukrán háború, akár a migráció, vagy a favorizált társadalompolitika kérdésköreiben. Egyébként sem életszerű azt gondolni, hogy a pénzügyi támogatásért semmilyen elvárást nem fogalmaznak meg Brüsszelből.

Az összeg pedig nem csekély, az EU hozzájárulása, amit a Direkt36 kap, 192 350 euró, ami megközelítőleg 75 millió forintot tesz ki. Ez a pénz a portál szerint a projekt költségeinek 80 százalékát fedezi.

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

