Életét vesztette egy férfi a kisbusz és a személygépkocsi ütközésében

Meghalt egy 60 év körüli férfi a 87-es főúton Vasszécseny és Csempeszkopács között történt balesetben, amelyben egy kisbusz és egy személyautó frontálisan ütközött szombaton délelőtt.
Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba.
A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette
– írta az Országos Mentőszolgálat a tájékoztatásában.
