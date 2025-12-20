balesetOrszágos Mentőszolgálatközlekedés

Életét vesztette egy férfi a kisbusz és a személygépkocsi ütközésében

Az első hírek még csak két sérültről szóltak.

Forrás: MTI2025. 12. 20. 17:34
Meghalt egy 60 év körüli férfi a 87-es főúton Vasszécseny és Csempeszkopács között történt balesetben, amelyben egy kisbusz és egy személyautó frontálisan ütközött szombaton délelőtt.

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

 

A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette 

– írta az Országos Mentőszolgálat a tájékoztatásában.

