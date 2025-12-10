Balogh LeventeHajdú PéterSzarvas Szilveszterhatáron túli magyarság

Át kell lépni a határt, és akkor megértjük, mit jelent magyarnak lenni + videó

Balogh Levente a határon túli magyarokról és a magyarságról beszélt Hajdú Péter műsorában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 18:45
Magyar zászlók az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 177. évfordulóján tartott megemlékezésen Szatmárnémetiben 2025. március 15-én. MTI Kiss Gábor
Balogh Levente a határon túli magyarokat és a magyarságot méltatta Hajdú Péter műsorában. Ezt a részletet osztotta meg most Szarvas Szilveszter a közösségi oldalán.

Szentkirály, 2025. június 3. Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország elnöke és tulajdonosa beszédet mond a Szentkirályi Magyarország Kft. gyáravató ünnepségén Szentkirályon 2025. június 3-án. A beruházás nyomán hazatér a Pepsi gyártása, a hazai boltok piacain megtalálható Pepsi termékeket import helyett helyben fogják gyártani. MTI/Bús Csaba
Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország elnöke és tulajdonosa (Fotó: MTI/Bús Csaba)

Az üzletember a műsorban azt mondta:

Át kell lépned a határt, és be kell menned az elszakadt magyarok közé, hogy megérezd, mi az magyarnak lenni. Mert mi itt nem érezzük, itt nem értékeljük. Ha kimész, akkor értékeled, meg akkor érted, hogy mi az magyarnak lenni.

Balogh Levente hangsúlyozta: a határon túli magyarok kemény emberekké váltak, a szívük pedig még magyarabb lett.

Ezt kéne minden uszító és a határon túli magyarokat gyűlölő balosnak meghallgatnia egymás után tízszer! Hátha megértenék végre

– fűzte hozzá a videóhoz Megafon Központ főszerkesztője.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kiss Gábor)


