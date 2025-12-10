Át kell lépni a határt, és akkor megértjük, mit jelent magyarnak lenni + videó

Balogh Levente a határon túli magyarokat és a magyarságot méltatta Hajdú Péter műsorában. Ezt a részletet osztotta meg most Szarvas Szilveszter a közösségi oldalán.

Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország elnöke és tulajdonosa (Fotó: MTI/Bús Csaba)

Az üzletember a műsorban azt mondta:

Át kell lépned a határt, és be kell menned az elszakadt magyarok közé, hogy megérezd, mi az magyarnak lenni. Mert mi itt nem érezzük, itt nem értékeljük. Ha kimész, akkor értékeled, meg akkor érted, hogy mi az magyarnak lenni.

Balogh Levente hangsúlyozta: a határon túli magyarok kemény emberekké váltak, a szívük pedig még magyarabb lett.

Ezt kéne minden uszító és a határon túli magyarokat gyűlölő balosnak meghallgatnia egymás után tízszer! Hátha megértenék végre

– fűzte hozzá a videóhoz Megafon Központ főszerkesztője.

