robotikafejlesztéshumanoid robotmesterséges intelligenciaPalkovics László

Humanoid robot fejlesztésébe kezdenek a magyar kutatók

A cél a robotok emberekkel való együttműködése.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 01. 14:10
Humanoid robotikára fókuszáló kutatócsoport kezdi meg munkáját a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (SZTAKI) a járműipari és a gyártáshoz kapcsolódó kompetenciákra, valamint a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek terén szerzett tapasztalatokra építve – jelentette be Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos.

Budapest, 2025. december 1. Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos beszédet mond a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) humanoid és négylábú robotok fejlesztésével foglalkozó kutatócsoportjának létrehozásáról tartott sajtótájékoztatón a HUN-REN SZTAKI innovációs és demonstrációs épületében 2025. december 1-jén. MTI/Purger Tamás
Palkovics László (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Magyarország képes kiszolgálni a robotika globális felfutását – emelte ki a kormánybiztos. Megjegyezte:

az előrejelzések szerint a humanoid robotok piaca robbanásszerű növekedés előtt áll, amelyben hazánk is szerepet kíván vállalni.

A kormány úgy döntött, hogy Magyarországon olyan gazdasági környezet kialakítását kezdeményezi, amelyben az ember környezetében élő, humanoid és a négylábú robotokat lehet fejleszteni, gyártani, és ehhez biztosítaná a tesztkörnyezetet is – fogalmazott Palkovics László.

Palkovics László emlékeztetett: Magyarország GDP-arányosan Csehország és Ausztria szintjén költ az autóipari kutatás-fejlesztésre. A magyar autóipar világszinten is kiemelkedő helyen áll, az autóval kapcsolatos kutatás-fejlesztés terén szerzett tapasztalatok pedig jól kamatoztathatóak a robotika terén is. Ez indokolja a kormány célkitűzését – részletezte a kormánybiztos.

A kormánybiztos kitért arra is, hogy a HUN-REN SZTAKI koordinálja az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratóriumot (ARNL) és a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriumot (MILAB) is, amelyek évek óta foglalkoznak világszínvonalú kutatásokkal a robotika, az érzékelés és az autonóm irányítás területén.

A humanoid robotika az a terület, ahol az ipari robotika, az autonóm rendszerek, a rendszer- és irányításelmélet, illetve a mesterséges intelligencia és az ehhez tartozó környezetérzékelés terén szerzett tapasztalatokat egyesítve kamatoztatni tudják

– hangsúlyozta. Hozzátette: a cél az, hogy ezek az eszközök a jövőben ne csak szigorúan kontrollált ipari környezetben, hanem az emberekkel együttműködve, valós, változó körülmények között is biztonságosan és hatékonyan végezzék feladatukat.


Borítókép: Humanoid robotok fejlesztésére jön létre kutatócsoport a HUN-REN SZTAKI-ban (Fotó: MTI/Purger Tamás)

