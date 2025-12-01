Kriptocsalás miatt elítéltek egy krumplisgazdát és a fivérét

Különösen nagy, illetve jelentős értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében mondott ki bűnösnek a bíróság két férfit. Az elsőrendű vádlottat két és fél év börtönbüntetéssel sújtotta a törvényszék, fivére két év – négy évre felfüggesztett – börtönt kapott. A vádlottakkal szemben másfél millió, illetve 800 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott a bíróság.

A fiatalabb nyolc általános iskolai osztályt végzett, büntetlen előéletű férfi, aki őstermelőként egy Szegedhez közeli községben kilenc hektáron burgonyát termesztett, 2021 februárjában a Facebookon olvasott egy hirdetést, amely szerint ha tízezer eurót befektet bitcoinba, három hét múlva hatvanezer eurót kap vissza. Jelentkezett a hirdetésre, a vele a kapcsolatot felvevő ismeretleneknek elküldte okmányai másolatát, átutalta az összeget, majd később kimutatásokat kapott, hogy az árfolyam-emelkedésből adódóan tetemes nyeresége keletkezett.

Az állítólagos brókerek azt mondták a vádlottnak, hogy a haszonhoz akkor juthat hozzá, ha befizeti a nyereség után járó adót, majd különböző biztosítási díjakat is kértek tőle. A férfi a megtakarításaiból, illetve rokonoktól, ismerősöktől kölcsönkért pénzből 28,5 millió forintot küldött el az ismeretleneknek. Miután a „befektetését” nem kapta vissza – hitelezői nyomására – feljelentést tett a rendőrségen. A nyomozást azonban felfüggesztették.

Miután a vádlott már kölcsönt sem tudott kérni, a vele kapcsolatot tartó „bróker” felajánlotta neki, hogy küld pénzt, hogy abból fizethesse ki azokat a költségeket, amelyek révén hozzájuthat az ekkorra már állítólag 50 millió forintosra nőtt befektetéshez.

A férfi számláira ezután 37 magyar magánszemélytől több utalásban 95 ezer és csaknem tízmillió forint közötti összegek érkeztek. A sértettektől befolyó több mint 51 millió forintot néhány százalékot leszámítva továbbutalták. Ehhez a férfi laptopjára telepítettek egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, az utalásokat a „bróker” intézte, a tranzakciókat azonban a vádlott hagyta jóvá, az érkező sms-ek segítségével, illetve a telefonos banki alkalmazásban.