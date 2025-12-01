bűncselekménybűnügysikkasztás

Kriptocsalás miatt elítéltek egy krumplisgazdát és a fivérét

Pénzmosás miatt ítélt el egy testvérpárt első fokon a Szegedi Törvényszék. A két férfi kriptovaluta-kereskedésre hivatkozva elkövetett csalásokból származó összegek eltüntetését segítette.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 01. 14:21
Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)
Különösen nagy, illetve jelentős értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében mondott ki bűnösnek a bíróság két férfit. Az elsőrendű vádlottat két és fél év börtönbüntetéssel sújtotta a törvényszék, fivére két év – négy évre felfüggesztett – börtönt kapott. A vádlottakkal szemben másfél millió, illetve 800 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott a bíróság.

A fiatalabb nyolc általános iskolai osztályt végzett, büntetlen előéletű férfi, aki őstermelőként egy Szegedhez közeli községben kilenc hektáron burgonyát termesztett, 2021 februárjában a Facebookon olvasott egy hirdetést, amely szerint ha tízezer eurót befektet bitcoinba, három hét múlva hatvanezer eurót kap vissza. Jelentkezett a hirdetésre, a vele a kapcsolatot felvevő ismeretleneknek elküldte okmányai másolatát, átutalta az összeget, majd később kimutatásokat kapott, hogy az árfolyam-emelkedésből adódóan tetemes nyeresége keletkezett.

Az állítólagos brókerek azt mondták a vádlottnak, hogy a haszonhoz akkor juthat hozzá, ha befizeti a nyereség után járó adót, majd különböző biztosítási díjakat is kértek tőle. A férfi a megtakarításaiból, illetve rokonoktól, ismerősöktől kölcsönkért pénzből 28,5 millió forintot küldött el az ismeretleneknek. Miután a „befektetését” nem kapta vissza – hitelezői nyomására – feljelentést tett a rendőrségen. A nyomozást azonban felfüggesztették.

Miután a vádlott már kölcsönt sem tudott kérni, a vele kapcsolatot tartó „bróker” felajánlotta neki, hogy küld pénzt, hogy abból fizethesse ki azokat a költségeket, amelyek révén hozzájuthat az ekkorra már állítólag 50 millió forintosra nőtt befektetéshez.

A férfi számláira ezután 37 magyar magánszemélytől több utalásban 95 ezer és csaknem tízmillió forint közötti összegek érkeztek. A sértettektől befolyó több mint 51 millió forintot néhány százalékot leszámítva továbbutalták. Ehhez a férfi laptopjára telepítettek egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, az utalásokat a „bróker” intézte, a tranzakciókat azonban a vádlott hagyta jóvá, az érkező sms-ek segítségével, illetve a telefonos banki alkalmazásban.

Miután a vádlott számláját zárolták, újabb pénzintézeteknél nyitott számlát, ám egy-két utalást követően ezeket sem tudta használni, így bevonta a fivérét is, akinek a számláira 11 részletben több mint tízmillió forint érkezett, ezt is továbbutalták.

Az egyik sértett 2021–2022 fordulóján megkereste a testvérpárt, azzal, hogy csalók átverték, a számlájáról 190 ezer forintot utaltak át a vádlottaknak. Az elsőrendű vádlottat 2022 januárjában tanúként hallgatták ki, de ezt követően is indítottak még átutalásokat a számlákról.

A vádlottak tagadták bűnösségüket, a bíróság előtt azt mondták, abban bíztak, hogy az érkező összegekből visszakapják a befektetett pénzt. A másodrendű vádlottban felmerült, hogy felveszik készpénzben az érkező összeget, de végül nem merték, mert tartottak attól, hogy megtalálják őket a pénzmozgásokat intézők.

Az elsőrendű vádlott még a bírósági tárgyalás időszakában is kapott olyan banki igazolásnak tűnő dokumentumot, amely szerint több mint 80 ezer eurója van egy brit számlán. Ezzel szemben a másodrendű vádlott a személyi körülményeire vonatkozó bírói kérdésre azt mondta: „krumplit eszünk, vizet iszunk”.

Horváth-Tóth Imola bíró az indoklás során hangsúlyozta, a fiatalabb testvér felismerte, hogy megtévesztés áldozatává vált, és azzal is tisztában volt, hogy a számlájára érkező utalások hasonló ügyletekből származnak. Fivére pedig a számlák megnyitásával segítette a bűncselekményből származó pénz eredetének eltitkolását.

Az ügyészség súlyosítás, míg a vádlottak és védőik felmentés, illetve enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

