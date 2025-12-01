Szalay-Bobrovniczky KristófBalti országokMagyar Honvédség

Véget ért a Magyar Honvédség balti missziója

Magyarország 2015, 2019 és 2022 után immár negyedik alkalommal vett részt a küldetésben. A katonák olyan eredményekkel tértek haza, amelyekre minden magyar méltán lehet büszke – hangsúlyozta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 14:39
A spanyol légierő F/A–18 Hornet repülőgépei december 1-jén átvették a fegyveres légvédelmi készenléti szolgálatot, a magyar Gripenek ezt követően hazatértek Kecskemétre. Az állomány és az eszközök december 5-ig tartó hazatelepítése ezzel megkezdődött. A csaknem 60 tonna felszerelést tartalmazó konténerek légi úton, az An–124 Ruslan, továbbá a Pápán állomásozó egyik C–17 típusú repülőgép igénybevételével szállítják haza, a kontingens személyi állománya a Magyar Honvédség egyik Airbus A–319 repülőgépével utazik Kecskemétre. A járművek és egyéb technikai eszközök hazatelepítése közúton történik – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Lezárult a Magyar Honvédség balti légtérrendészeti missziója (Fotó: Honvédelem.hu)

A Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység Blokk 69 négy JAS–39 Gripen vadászgéppel és mintegy nyolcvan katonával vett részt a Észtország, Lettország és Litvánia légtérrendészeti feladataiban. Az idei küldetés mérlege:

22 éles riasztás, 87 gyakorló riasztás, valamint több mint 400 repült óra.

A miniszter hangsúlyozta: a misszió sikeres befejezése nemcsak a magyar katonák kiváló teljesítményét tükrözi, hanem azt is, hogy Magyarország a nemzetközi színtéren megbízható partnerként vesz részt a NATO kollektív védelmében. Ezzel a sikeresen végrehajtott küldetéssel a Magyar Honvédség hozzájárult a katonai védelmi szövetség és a balti államok légterének biztonságához, megerősítve Magyarország elkötelezettségét a közös védelem iránt.

A balti légtérrendészeti misszió négy hónapja alatt a magyar légierő összesen hét NATO-tagállamban teljesített szolgálatot: Magyarország mellett a három balti ország, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia légterét is biztosították a magyar Gripenek.

Borítókép: Befejeződött a Magyar Honvédség balti légtérrendészeti missziója (Fotó: Honvédelem.hu)


