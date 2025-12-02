antibiotikumantibiotikum kutatásantibiotikumkezelés

Antibiotikumot hívtak vissza, mert túl sok volt benne a hatóanyag

Túlságosan sok hatóanyagot tartalmaznak, ezért visszahívja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Moxifloxacin-ratiopharm bizonyos tételeit.

2025. 12. 02. 9:56
„A vizsgálat szerint az érintett tételek esetében a gyógyszer N-nitrozo-moxifloxacin tartalma az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által közzétett hatásos beviteli érték (1500 ng/nap) felett van – indokolt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), miután visszahívásról döntöttek. A Moxifloxacin-ratiopharm 400 mg filmtabletta bizonyos tételeinek visszahívása azért történt, mert túlságosan sok hatóanyagot tartalmaznak.

A hatóság kivonja az érintett tételeket a forgalomból, és visszahívja azokat a betegektől és az egészségügyi szolgáltatóktól.

A kivonás a következő tételeket érinti:

  • Moxifloxacin-ratiopharm 400 mg filmtabletta (5×, OGYI-T-22336/01, gyártási szám: 0133093)
  • Moxifloxacin-ratiopharm 400 mg filmtabletta (7×, OGYI-T-22336/02, gyártási szám: 0083531)
  • Moxifloxacin-ratiopharm 400 mg filmtabletta (7×, OGYI-T-22336/02, gyártási szám: 0133093)
  • Moxifloxacin-ratiopharm 400 mg filmtabletta (10×, OGYI-T-22336/03, gyártási szám: 0053296)
  • Moxifloxacin-ratiopharm 400 mg filmtabletta (10×, OGYI-T-22336/03, gyártási szám: 0083531)
  • Moxifloxacin-ratiopharm 400 mg filmtabletta (10×, OGYI-T-22336/03, gyártási szám: 0133093)

A gyógyszer forgalomból való kivonásának, visszagyűjtésének költségei – ideértve az érintett gyógyszereknek a gyógyszertár általi kicserélését is – a forgalomba hozatali engedély jogosultját, vagyis a Tevát terhelik.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe" című balos népszínműből

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

