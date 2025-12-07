Ön már tudja, milyen fenyőt választ karácsonyra?

Itthon az ünnepi időszakban közel kétmillió fenyőt vásárolnak karácsonyra Magyarországon. A fenyőfa vásárlása rengeteg embernek okoz fejtörést, nehezen tudják kiválasztani az ideális fajtát, amely sokáig emeli az ünnep fényét. A Kemma.hu abban segít, mit érdemes figyelembe venni az ideális fa kiválasztásakor.

A fenyőt a lakás adottságait figyelembe véve érdemes kiválasztani. (Fotó: MTVA Bizományosi/Nagy Zoltán)

Az Agroinform által végzett felmérés szerint a fenyőfaárak átlagosan 10-15 százalékkal emelkedtek a tavalyi évhez képest: a lucfenyőt ötezer forint körüli, az ezüstfenyőt hét-nyolcezer forint közötti, míg a nordmann fenyőt 10-12 ezer forint közötti méterenkénti áron kínálják.

Az ár is tényező, azonban nem feltétlenül a legfontosabb. Gondoljuk át, hogy a szoba milyen hőmérsékletű, mennyire fog fényt kapni? Minél melegebb van, annál gyorsabban dobja le a tűleveleit, és az erős fény is károsítja a karácsony jelképét. Pár egyszerű szabályt betartva azonban vízkeresztig ékes dísze lesz az ünnepnek a karácsonyfa.

