karácsonyfenyőfavásárfenyőfa

Ön már tudja, milyen fenyőt választ karácsonyra?

Íme néhány szempont, amit érdemes figyelembe venni az ideális fa kiválasztásakor.

Magyar Nemzet
Forrás: kemma.hu2025. 12. 07. 9:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Itthon az ünnepi időszakban közel kétmillió fenyőt vásárolnak karácsonyra Magyarországon. A fenyőfa vásárlása rengeteg embernek okoz fejtörést, nehezen tudják kiválasztani az ideális fajtát, amely sokáig emeli az ünnep fényét. A Kemma.hu abban segít, mit érdemes figyelembe venni az ideális fa kiválasztásakor.

Budapest, 2021. december 18. Fenyőfavásár Újbudán a karácsonyi ünnepek előtt a Fehérvári úti Vásárcsarnok mellett. A háttérben a Kelenföldi Református Templom az Október huszonharmadika utcán. MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A fenyőt a lakás adottságait figyelembe véve érdemes kiválasztani. (Fotó: MTVA Bizományosi/Nagy Zoltán) 

Az Agroinform által végzett felmérés szerint a fenyőfaárak átlagosan 10-15 százalékkal emelkedtek a tavalyi évhez képest: a lucfenyőt ötezer forint körüli, az ezüstfenyőt hét-nyolcezer forint közötti, míg a nordmann fenyőt 10-12 ezer forint közötti méterenkénti áron kínálják.

Az ár is tényező, azonban nem feltétlenül a legfontosabb. Gondoljuk át, hogy a szoba milyen hőmérsékletű, mennyire fog fényt kapni? Minél melegebb van, annál gyorsabban dobja le a tűleveleit, és az erős fény is károsítja a karácsony jelképét. Pár egyszerű szabályt betartva azonban vízkeresztig ékes dísze lesz az ünnepnek a karácsonyfa.

A fafajtákról és a tartásukhoz szükséges ideális hőmérsékletről itt olvashat bővebben.

Borítókép: Gyökeres fenyőt is vásárolhatunk (Fotó: MTI/EPA/ANP/Piroschka van de Wouw)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu