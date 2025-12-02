Eddig kétmillió beteget láttak el az új ügyeleti rendszerben

Meghaladta a kétmilliót az Országos Mentőszolgálat egységes alapellátási ügyeleti rendszerében az indulás óta ellátott betegek száma; egyharmaduk gyermek, illetve 18 év alatti fiatal volt. A rendszer működése, a betegellátás mindenhol zavartalan.

Az ünnepek alatt a háziorvosi ellátás szünetel, az ügyeletre támaszkodhatnak a betegek (Fotó: MTI)

A mentőszolgálat közleménye szerint a decemberi ünnepi időszak nemcsak a mentésben, hanem az alapellátási ügyeletekben dolgozók számára is komoly erőpróbát jelent, hiszen a betegforgalom országszerte megnő, ami egyrészt az egészségügyi ellátórendszer, a háziorvosi rendelések ünnepi munkarendjének, másrészt a megfázásos, vírusos időszaknak is köszönhető.

A betegellátás gördülékenysége érdekében az ügyeleti rendszert a szükséges pontokon megerősítik, a 1830-as ügyeleti telefonszám mindvégig rendelkezésre áll.

Az ügyeleti telephelyek listája ide kattintva megtalálható, az ÉletMentő applikációban, illetve az Egészségablak alkalmazásban is elérhető. Kiemelték, hogy az év végi munkarend alapján a betegek december 23-án délutántól december 29-én reggelig, illetve december 31-én délutántól január 5-én reggelig (kétszer ötnapos időszakban) háziorvosi szintű ellátást csak sürgős esetben, az ügyeletekben kaphatnak, hiszen a háziorvosi rendelés a munkaszüneti napokon nem lesz elérhető.

Hangsúlyozták, hogy

az ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja, életveszély gyanúja esetén pedig a 112-t kell tárcsázni.

Mindezek miatt azt javasolták, hogy a betegek előre, megfelelő időben írassák fel a rendszeresen szedett vagy várhatóan szükségessé váló gyógyszereiket háziorvosukkal, kezelőorvosukkal.

Enyhébb panaszok esetén az ügyeleti ellátás helyett a gyógyszertár felkeresése is megoldást jelenthet, ahol a magas szintű gyógyszerészi tanácsadás, illetve a vény nélkül kapható gyógyszerek is orvosolhatják a problémát.