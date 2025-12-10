rendőrségételmérgezésóvoda

Több száz óvodás lett rosszul Angyalföldön, nyomoz a rendőrség

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával indított nyomozást a rendőrség a XIII. kerületben több száz óvodást és iskolást érintő ételmérgezés ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet.A járványt Norovírus okozta. A vírus feltehetően nyers élelmiszerrel került a közétkeztetésbe.

Pámer Dávid
2025. 12. 10. 16:36
illusztráció Forrás: MTVA
November elején, az ebéd elfogyasztása után több százan kaptak fertőzést a XIII. kerületben működő óvodákban és iskolákban, feltehetően az ezeket az intézményeket ellátó közétkeztetési cég által készített ételtől.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a járványt Norovírus okozta. A vírus valószínűleg nyers élelmiszerrel került a közétkeztetésbe.

A vizsgálatok alátámasztották hogy a konyhai dolgozók és a betegek mintáiban is jelen volt a Norovírus-törzs, ami alátámasztotta, hogy az étel fertőzte meg az embereket. A járványban 19 tálalókonyha volt érintett, összesen 594-en betegedtek meg, köztük 541 gyermek és 43 intézményi dolgozó. A leggyakoribb tünetek a hasmenés, hányás, hasi görcs, láz, fejfájás és levertség voltak. Az érintettek közül 47 gyerek kórházi ellátásra szorult.

Az ügyben kerestük a rendőrséget, hogy indult-e büntetőeljárás, tőlük pedig azt a választ kaptuk, hogy „a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerületi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen“. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak – tették hozzá.

