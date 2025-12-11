Túltolták a bulit, a belvárosban tombolt a fiatalokból álló pécsi erőszakos banda

A vádirat szerint a húszas éveik elején járó férfiak április 18-án éjszaka Pécsett szórakoztak, majd hajnalban mások társaságában ittasan sétáltak a belvárosban. A fiatalabb vádlott cigarettát kért két fiataltól, akik nem tudtak kérésének eleget tenni. A vádlott emiatt ideges lett, és egyiküket arcon ütötte. A fiatalok értesítették a rendőrséget, a rendőrök pedig igazoltatták a vádlottakat és társaikat.

A rendőrök távozása után a fiatalok tovább sétáltak, egy kukát többször megrúgtak, azt kidöntötték a helyéről. A fiatalabb vádlott ezután az úttesten gyalogolt tovább, és az ott levő munkagödör köré elhelyezett oszlopokat és korlátot belökte a gödörbe. Ezzel veszélyeztette a közlekedés biztonságát, mivel a korlátok nélkül a munkagödör nehezebben volt észrevehető az úttesten haladó járművezetők részére.