Vádat emelt a Pécsi Járási Ügyészség a belvárosban garázdálkodó fiatalok ellen – írja az ügyészség.
Túltolták a bulit, a belvárosban tombolt a fiatalokból álló pécsi erőszakos banda
A rendőrök jelenléte sem aggasztotta őket.
A vádirat szerint a húszas éveik elején járó férfiak április 18-án éjszaka Pécsett szórakoztak, majd hajnalban mások társaságában ittasan sétáltak a belvárosban. A fiatalabb vádlott cigarettát kért két fiataltól, akik nem tudtak kérésének eleget tenni. A vádlott emiatt ideges lett, és egyiküket arcon ütötte. A fiatalok értesítették a rendőrséget, a rendőrök pedig igazoltatták a vádlottakat és társaikat.
A rendőrök távozása után a fiatalok tovább sétáltak, egy kukát többször megrúgtak, azt kidöntötték a helyéről. A fiatalabb vádlott ezután az úttesten gyalogolt tovább, és az ott levő munkagödör köré elhelyezett oszlopokat és korlátot belökte a gödörbe. Ezzel veszélyeztette a közlekedés biztonságát, mivel a korlátok nélkül a munkagödör nehezebben volt észrevehető az úttesten haladó járművezetők részére.
A két férfit garázdaság vétségével, a fiatalabbat közlekedés biztonsága elleni bűntettel is vádolja az ügyészség. A garázdaság vétsége két évig, a közlekedés biztonsága elleni bűntett három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakkal szemben büntetővégzést hozzon, a fiatalabb vádlottal szemben halmazati büntetésül felfüggesztett szabadságvesztést, társával szemben pénzbüntetést szabjon ki.
Mindezt felvette a térfigyelő kamera is, a felvételt ide kattintva tekintheti meg.
