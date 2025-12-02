Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Miskolci Járási ÜgyészségvadászterületBorsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészségvendégvadász

Rálőtt egy túrázóra a Bükkben, most vádat emeltek ellene

Súlyos sérülést okozott.

2025. 12. 02. 9:25
vadász, vadászpuska, lövés, erdő Pexels.com/Tima Miroschnichenko
A Miskolci Járási Ügyészség minősített foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt egy vendégvadász ellen, aki rálőtt egy túrázóra a Bükkben – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője kedden az MTI-vel.

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a férfi tavaly februárban egy borsodi vadászterületen „az elvárt körülmények fennállása nélkül” adott le célzott lövést gépjárművéből. A vadász arról sem győződött meg, hogy a lövéssel mások életét, testi épségét nem veszélyezteti. A lövedék az érintett erdőrészen túrázó, éppen megpihenni szándékozó férfi bal lábának combközepét találta el, súlyos sérüléseket okozva. A sértett több műtéten is átesett, amelyeket hosszú rehabilitáció követett, de a sérülése következtében a bal lábának elváltozásai maradandó fogyatékosságként értékelhetők – olvasható a közleményben.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetést és a vadászati tevékenységtől eltiltást indítványozott – közölte a helyettes sajtószóvivő.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)


