Elbambult az autópályán, a szalagkorlát könyörtelenül elbánt az autójával + videó

Újabb tanulságos videót tett közzé a gyorsforgalmi utak fenntartását végző MKIF ZRt. Egy szürke Fiat Punto érkezik a külső sávban, majd lassan, minden jelzés, előjel nélkül átmegy a belső sávba, egyenesen a szalagkorlátnak. A sofőr feltehetően próbálja menteni a helyzetet, korrigál, de az autója túlkormányzott lesz és irányíthatatlanul a szalagkorlátnak ütközik. Ezután az autó a külső oldal felé veszi az irányt, ahol a korlátnak hajt, felborul és a levegőben háromszor át is fordul a tengelye körül.

Szerencsére a kerekeire érkezett a Fiat, az utasok pedig súlyos sérülések nélkül szálltak ki belőle. Eközben a túloldalon megindult a katasztrófaturizmus, melynek „köszönhetően” minden ok nélkül belassult a pálya forgalma és majdnem ráfutásos baleset is lett belőle. Ez a sokszor emlegetett fantomdugó.