Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

autós videóM1-es autópályaautós hír

Elbambult az autópályán, a szalagkorlát könyörtelenül elbánt az autójával + videó

A jó látási viszonyok és száraz burkolat ellenére is fel lehet borulni az M1-esen.

2025. 12. 02. 7:27
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb tanulságos videót tett közzé a gyorsforgalmi utak fenntartását végző MKIF ZRt. Egy szürke Fiat Punto érkezik a külső sávban, majd lassan, minden jelzés, előjel nélkül átmegy a belső sávba, egyenesen a szalagkorlátnak. A sofőr feltehetően próbálja menteni a helyzetet, korrigál, de az autója túlkormányzott lesz és irányíthatatlanul a szalagkorlátnak ütközik. Ezután az autó a külső oldal felé veszi az irányt, ahol a korlátnak hajt, felborul és a levegőben háromszor át is fordul a tengelye körül. 

Szerencsére a kerekeire érkezett a Fiat, az utasok pedig súlyos sérülések nélkül szálltak ki belőle. Eközben a túloldalon megindult a katasztrófaturizmus, melynek „köszönhetően” minden ok nélkül belassult a pálya forgalma és majdnem ráfutásos baleset is lett belőle. Ez a sokszor emlegetett fantomdugó.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Profik és amatőrök a politikában

Felföldi Zoltán avatarja

Magyar Péter soha nem látott mértékű lakossági megszorításra készül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu