A magyar katona a jövő biztonságának záloga

„Egy ország addig szuverén, amíg képes megvédeni önmagát” – mutatott rá közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a békéhez szokott, kényelmesebb világban az emberek hajlamosak természetesnek venni a biztonságot. „Pedig a történelem nem állt meg, csak a figyelmünk lankad néha” – fogalmazott, hozzátéve: a szabadság és a szuverenitás ma is olyan érték, amit meg kell védeni.

Leszögezte, a magyar katona nem a háborút jelenti, éppen ellenkezőleg: a béke záloga.

Azt az erőt testesíti meg, amelyről mindenki tudja, hogy létezik – és ezért nem kell használnunk. Mert ahol felkészült, elhivatott, hazáját szerető katonák állnak szolgálatban, ott kisebb az esélye annak, hogy mások akarják megmondani, hogyan éljünk

– írta.

Emlékeztetett, a magyar katona mögött is család áll. „Szülők, akik aggódva, de büszkén engedik el gyermeküket. Társak, akik tudják: a szolgálat nem munkaidő kérdése. Gyermekek, akiknek apjuk vagy anyjuk egyenruhában a példakép. A magyar katona ezért nem valaki más – a magyar katona mi vagyunk” – fogalmazott.

„Egy ország szuverenitása nem jelszavakból, hanem képességekből áll. Tudásból, fegyelemből, korszerű eszközökből, erkölcsi tartásból és hazafiasságból. Ezért fejlesztjük a Magyar Honvédséget, ezért becsüljük meg katonáinkat. A magyar katona nem a múlt emléke. A magyar katona a jövő biztonsága”

– zárta bejegyzését a miniszter.