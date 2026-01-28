Ankét Feróval – A csőcselék és az akasztófa mindig előkerül + videó

Napokig nem jelentkezett az internetes fórumokon Nagy Feró zenész, mert elege lett ebből is, utálja azt a sötétséget, amit ott tapasztal. Nem érti miért árad felé is a gyűlölet cunami, főleg a Tisza Párt szimpatizánsaitól. Huth Gergely szerint ezzel együtt kell élni, mint nyáron a szúnyogokkal és mint korábban a kommunistákkal, legalábbis úgy tűnik-tette hozzá.

Feró gyorsan hozzátette, ő nem akar ezzel együtt élni, valahogy szabályozni kellene szerinte ezt a rendszert, mert az ő idegrendszerét már teljesen tönkreteszi az a sok ostoba gondolat, amit ott tapasztal, így az akasztófával való fenyegetés is.

Nem tetszenek Ferónak ezek a dolgok, tart is ezektől, de ő bátran felszáll a tömegközlekedésre, ott senki sem köt bele, ellenben azzal a sötétséggel, ami az interneten uralkodik.

Huth Gergő arra emlékeztetett, amikor nagy változások voltak a világban, teljesen mindegy, hogy milyen zászló alatt, de a csőcselék mindig előkerült, és ezzel együtt a fosztogatás, lopás, rablás, felkoncolás és az akasztás.

Áttértek arra, hogy a Tisza Párt érdekes emberekkel erősít, most éppen a csepeli Lázárinfón egy újabb felnőttfilmes hölgy jelent meg, aki aktivistája a Tiszának. Tegyük hozzá, nem ő az első, aki ebből is él, mert van tisztességes munkája is-fogalmazott Huth Gergő.

A műsorban elhangzott az is, hogy egy kormányzásra készülő párttól erkölcsös magatartás lenne elvárható, ugyanis több cikkben is foglalkoztak már azzal a hazai médiumok, hogy milyen negatív hátterű, akár bűnöző elemek is csatlakoztak Magyar Péterhez, vagyis egy gyülevész csapattá vált a Tisza Párt.

Most sem maradhatott ki az ukránok követelőzése, pénz akarnak, az EU-s elitnek nevezett csoport támogatja őket, de vajon mire költik el ezt a pénzt?

Ellenőrizhető lesz, vagy folytatódik a korrupció és az aranybudi korszaka? Közben Orbán Viktor miniszterelnök halálát követelik az ukrán neonácik, a szomszédos ország miniszterelnöke pedig bűnösnek tartja a magyar kormányfőt, amiért nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását és fenyegetik keményen hazánkat, valamint a magyar választást is befolyásolni szeretnék, miközben azt állítják, Orbán úgy viselkedik, mint korábban Hitler csatlósa, Szálasi.

Feró szerint ezt olyan emberek mondják, akik fasiszták, az ukrán külügyminiszterről is ez a véleménye.

A zenei múltidézés és a liberális zeneipar sem maradt ki podcastműsorunkból, amelyről sok mindent megtudhatnak az Ankét Feróval című adásunkból.