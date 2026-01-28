Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

tisza pártukrajnahuth gergelyankét feróval

Ankét Feróval – A csőcselék és az akasztófa mindig előkerül + videó

Elege lett Nagy Ferónak a közösségi médiából, az ott látottakból és a kommentekből. Szerinte mindenkinek át kellene gondolnia azt többször, amit ott olvas. Az Ankét Feróval című podcastműsorunkban szóba került, hogy egy újabb felnőttfilmessel erősít a Tisza Párt, Ukrajna fenyegetőzik és követel, valamint lesz -e még liberális hatalom a magyar zenei világban? Minderről Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője és Nagy Feró zenész beszélgetett az Ankét Feróval című műsorunkban.

Napokig nem jelentkezett az internetes fórumokon Nagy Feró zenész, mert elege lett ebből is, utálja azt a sötétséget, amit ott tapasztal. Nem érti miért árad felé is a gyűlölet cunami, főleg a Tisza Párt szimpatizánsaitól. Huth Gergely szerint ezzel együtt kell élni, mint nyáron a szúnyogokkal és mint korábban a kommunistákkal, legalábbis úgy tűnik-tette hozzá.

Feró gyorsan hozzátette, ő nem akar ezzel együtt élni, valahogy szabályozni kellene szerinte ezt a rendszert, mert az ő idegrendszerét már teljesen tönkreteszi az a sok ostoba gondolat, amit ott tapasztal, így az akasztófával való fenyegetés is.

Nem tetszenek Ferónak ezek a dolgok, tart is ezektől, de ő bátran felszáll a tömegközlekedésre, ott senki sem köt bele, ellenben azzal a sötétséggel, ami az interneten uralkodik.

Huth Gergő arra emlékeztetett, amikor nagy változások voltak a világban, teljesen mindegy, hogy milyen zászló alatt, de a csőcselék mindig előkerült, és ezzel együtt a fosztogatás, lopás, rablás, felkoncolás és az akasztás.

Áttértek arra, hogy a Tisza Párt érdekes emberekkel erősít, most éppen a csepeli Lázárinfón egy újabb felnőttfilmes hölgy jelent meg, aki aktivistája a Tiszának. Tegyük hozzá, nem ő az első, aki ebből is él, mert van tisztességes munkája is-fogalmazott Huth Gergő.

A műsorban elhangzott az is, hogy egy kormányzásra készülő párttól erkölcsös magatartás lenne elvárható, ugyanis több cikkben is foglalkoztak már azzal a hazai médiumok, hogy milyen negatív hátterű, akár bűnöző elemek is csatlakoztak Magyar Péterhez, vagyis egy gyülevész csapattá vált a Tisza Párt.

Most sem maradhatott ki az ukránok követelőzése, pénz akarnak, az EU-s elitnek nevezett csoport támogatja őket, de vajon mire költik el ezt a pénzt?

Ellenőrizhető lesz, vagy folytatódik a korrupció és az aranybudi korszaka? Közben Orbán Viktor miniszterelnök halálát követelik az ukrán neonácik, a szomszédos ország miniszterelnöke pedig bűnösnek tartja a magyar kormányfőt, amiért nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását és fenyegetik keményen hazánkat, valamint a magyar választást is befolyásolni szeretnék, miközben azt állítják, Orbán úgy viselkedik, mint korábban Hitler csatlósa, Szálasi.

Feró szerint ezt olyan emberek mondják, akik fasiszták, az ukrán külügyminiszterről is ez a véleménye. 

A zenei múltidézés és a liberális zeneipar sem maradt ki podcastműsorunkból, amelyről sok mindent megtudhatnak az Ankét Feróval című adásunkból.

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

