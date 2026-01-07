Ankét Feróval – A hányingertől a propagandistákig + videó

Feró azon viccelődött az adás elején, a végén még kiderül, ő hívta meg vendégként Kertész Dávidot az Ankét Feróval című műsorba, hogy ugyan kérdezzen már olyan dolgokat, amelyek neki tetszenek. Műsorvezetőnk és vendége kivesézte azt is, honnan lehet tudni, hogy a Tisza-vezérnek tetszik egy interjú, szerintük ez abból derül ki, ha nem tépi le magáról a mikrofont és nem rohan el a papírjaival a stúdióból.

Áttértek Orbán Viktor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatójára, amely után közvetlenül Magyar Péter is tartott egy kevésbé nagy és közel sem informatív tájékoztatót, ahová hiába hívta meg a közmédiát, kérdésükre nem válaszolt. Feró és Kertész Dávid megfogalmazták, a tiszás politikus lassacskán már mindenkit propagandistának tart, kiemelték, hogy ellenzéki médiumok közösségi felületein is megfogalmazza mindezt bicskanyitogató stílusban. A gyűlölködők és gyűlöletkeltők szokásos szövegeit idézve feltették a kérdést: „A Tóni már mindenkit megvett? Viccesen kikarikírozták a sztorit és hozzátették, akit nem, azt pedig meg kellene. Hogy kikre gondoltak ezt majd podcastműsorunkból megtudhatják.

Feró elmondta Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójával kapcsolatban, hogy az ellenzéki újságírók egymással sem voltak korrektek, mert volt, aki egy kérdés helyett többet is feltett, így a többi kollégájától vette el az időt. Kiemelte azt is, mennyire utálja azokat a barokkos körmondatba ágyazott kérdéseket, amelynek a végén akad valami kérdés, amiből ki sem derül ki, mire is szeretne választ kapni a kérdező. Arról is hosszasan beszélt, hiába mondja ezerszer Orbán Viktor az újságíróknak, hogy a Szőlő utcában fiatalkorúak börtöne van, az ellenzékiek ezt meg sem akarják hallani. Kertész Dávid kollégánk emlékeztetett, hogy 2026 első brutális gyilkosságát Szatmárcsekén szintén egy 16 fiú követte el, aki vélhető szintén ebbe az intézménybe kerül, majd hozzátette, arra lenne kíváncsi, vajon neki is visznek -e plüssmacit Puzsér Róberték?

Feró gyorsan hozzátette, ezek után a Kozma utcai BV Intézethez is odamennek majd tüntetni, mert a fogvatartottaknak nincs, vagy csak kis képernyős tévéjük van? Ennek az akciónak is annyi értelme lenne, mint a Szőlő utca előtt történteknek- tette hozzá.