Átlépte a járványküszöböt a légúti megbetegedések száma, részleges látogatási tilalom jön az oktatókórházban

Akinek ott van dolga, vigyen maszkot magával.

Forrás: MTI2026. 01. 14. 16:52
illusztráció Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a légúti megbetegedések járványveszélye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház fekvőbeteg telephelyein Kecskeméten, Kalocsán és Kiskunfélegyházán január 15-től – olvasható az intézmény honlapján.

A közlemény szerint az intézkedést a vármegyei kórház főigazgatója saját hatáskörben rendelte el, és visszavonásig érvényes a szülészet-nőgyógyászati osztályon, az újszülöttrészlegen, valamint a PIC-koraszülött-részlegen.

Mint írják, a korlátozásra azért van szükség, mert átlépte a járványküszöböt a kecskeméti járásban a légúti megbetegedések előfordulása.

A látogatóba érkezőktől azt kérik, hogy viseljenek orrot, illetve szájat elfedő maszkot a központi intenzív osztályon és az onkoradiológiai központban.

 

