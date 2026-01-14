Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a légúti megbetegedések járványveszélye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház fekvőbeteg telephelyein Kecskeméten, Kalocsán és Kiskunfélegyházán január 15-től – olvasható az intézmény honlapján.
Átlépte a járványküszöböt a légúti megbetegedések száma, részleges látogatási tilalom jön az oktatókórházban
Akinek ott van dolga, vigyen maszkot magával.
A közlemény szerint az intézkedést a vármegyei kórház főigazgatója saját hatáskörben rendelte el, és visszavonásig érvényes a szülészet-nőgyógyászati osztályon, az újszülöttrészlegen, valamint a PIC-koraszülött-részlegen.
Mint írják, a korlátozásra azért van szükség, mert átlépte a járványküszöböt a kecskeméti járásban a légúti megbetegedések előfordulása.
A látogatóba érkezőktől azt kérik, hogy viseljenek orrot, illetve szájat elfedő maszkot a központi intenzív osztályon és az onkoradiológiai központban.
