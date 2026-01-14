Átlépte a járványküszöböt a légúti megbetegedések száma, részleges látogatási tilalom jön az oktatókórházban

A közlemény szerint az intézkedést a vármegyei kórház főigazgatója saját hatáskörben rendelte el, és visszavonásig érvényes a szülészet-nőgyógyászati osztályon, az újszülöttrészlegen, valamint a PIC-koraszülött-részlegen.

Mint írják, a korlátozásra azért van szükség, mert átlépte a járványküszöböt a kecskeméti járásban a légúti megbetegedések előfordulása.