Filmbe illő autós üldözés után kapták el a csabai ámokfutót + videó

Egy sofőr előbb figyelmen kívül hagyta a piros jelzést, majd amikor a rendőrök igazoltatni akarták, rálépett a gázra, és helyenként 120 kilométeres óránkénti sebességgel hajtott Bákéscsaba belvárosában – számolt be a filmbe illő autós üldözésről a Beol.

A rendőrök végül megállították az ámokfutót (Forrás: Rendőrség)

A rendőrök azonban elcsípték a száguldozva menekülni próbáló férfit, akinek a csuklóján végül kattant a bilincs.

A kapitányságon a sofőr bevallotta, miért nem akart megállni – a részletekről ide kattintva olvashat a Beol cikkében.