Az európai adófizetők pénzéből készített kampányfilmnek beillő portréfilmet Rost Andreáról az Euronews

Portréfilmet készített egy hete Rost Andreáról a Euronews, amelyben az operaénekes arra panaszkodott, hogy sehová nem hívják a politikai szerepvállalása óta.

Rost Andrea a stábnak úgy fogalmazott: „Nem léphetek fel, nem hívnak, mert ugye, van amikor azért nem, merthogy aki meghívna egy fellépésre valahová, azt tulajdonképpen azonnal, másnap elbocsátanák vagy bosszút állnának rajta vagy egyszerűen csak számonkérnék, hogy te ezt hogy gondolod.”

Videó 01:31-től.

Ezt követően az látható a filmben, hogy a Tisza Párt szolnoki képviselőjelöltje – aki a portréfilmben meg sem említette a várost, ahol a választók bizalmát szeretné elnyerni – az Euronews stábjával egyszerűen bevonul forgatni az Operaházba.

Mindez azért is pikáns, mert az intézmény vezetője az az Ókovács Szilveszter, akit éppen Rost Andrea próbált megbuktatni 2023-ban.

Itt tehát némi ellentmondás feszül, hiszen ha tényleg mindenhonnan letiltották a politikussá avanzsált művésznőt, akkor az Operába sem mehetne be kampányfilmmel felérő portrévideót forgatni.

Videó: 3:16 és 5:36 között

Ennél is érdekesebb az a tény, hogy az Euronews az Európai Bizottság támogatásával készítette a Rost-filmet, azaz elmondható, hogy Brüsszel – közvetett módon – ezzel is beavatkozik a magyar országgyűlési választásba.

Vesztes főigazgatói pályázat, majd felmondás

Rost Andrea mintegy másfél éve tartó politikai szerepvállalása Magyar Péter mellett talán sokaknak meglepő, ezért is érdemes felidézni a korábbi időszak eseményeit. A művésznő 2023-ban pályázott az Opera főigazgatói posztjára. Az eljárás végén Ókovács Szilveszter maradt a magyar zenei élet egyik ikonikus intézményének főigazgatója, amiért Rost Andrea látványosan megsértődött, és nem írta alá a neki ajánlott új szerződést.

Ókovács Szilveszter 2023. május 26-án nyerte el ismét az Opera főigazgatói tisztségét. Erről akkor a Magyar Nemzet is beszámolt, részletesen ismertetve a pályázat elbírálásának körülményeit. A Magyar Állami Operaház élére, az újból kiírt főigazgatói pályázatra március 28-ig lehetett jelentkezni. Az előző kiírást a Kulturális és Innovációs Minisztérium a mindössze két jelentkezőre hivatkozva eredménytelennek nyilvánította. A regnáló főigazgató, Ókovács Szilveszter megbízatása február 14-én járt le, mandátumát megbízott főigazgatóként július 31-ig, de legfeljebb az új vezető kinevezéséig meghosszabbították. Május 26-án aztán végleges kinevezést kapott a korábbi főigazgató.

Rost Andrea 2023. június 9-én döntött úgy, hogy távozik az Operából és még aznap arról beszélt, hogy lelkileg megviselte az Operában kialakult nyomasztó hangulat. Arról is beszámolt, hogy lemondta a nyári – a főszereplésével meghirdetett – előadásokat is.

Tízmilliók a művésznőnek

Az sem mellékes körülmény, hogy Rost Andreát megbecsülte az Ókovács Szilveszter vezette Opera. Az azóta tiszás képviselő-jelöltté lett énekesnő cége 2023 előtt három, összesen 41,1 millió forintot kitevő szerződést kötött az Operával. Az Opera és a Rost Andrea Kft. 2020. január 1. és 2020. július 31. közötti időszakra 6,8 millió forintra szerződött „énekművészi közreműködés előleg” címen.

A kifizetéseket bemutató nyilvános táblázat tartalmaz egy ugyanekkora összegű megállapodást ugyanerre az időszakra, de nem előlegként.

Később pedig a 2021 szeptembere és 2024 júniusa közötti időszakra 27,5 millió forintra szerződött az énekes cége és az Operaház. A 2023-2024-es évadra vonatkozó részt, amikor Rost Andrea már nem énekelt az Operában, vélhetően nem kapta meg a kft.