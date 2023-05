Ókovács Szilveszter marad az Operaház főigazgatója

Tavaly áprilisban a Mandinernek nyilatkozva így fogalmazott Ókovács Szilveszter:

– Amit 2011 nyarán a miniszterelnökkel érintettünk a kinevezésem megalapozása során, mind meglett. Igaz, hittem benne, hogy ez a bonyolult manőversorozat 2018-ra mind kivitelezhető, ám végül kellett hozzá még négy esztendő. Ha azt nézzük, hogy közben két évig keményen velünk volt a vírus, elindult az európai szintű inflációs járvány is – mi különösen ki vagyunk téve az euró és a dollár erősödésének a honoráriumok, kottajogok és jogdíjak, hangszerek és balettfelszerelések miatt –, most pedig kitört a szomszédban egy háború, ami továbbra is gajra vágja például a turizmust, mindez nem rossz eredmény. No, és persze, nem mindig történnek úgy a dolgok, ahogy elsőre elképzeljük. Hiába szeretném a terveket hamarabb, ha azok lassabban készülnek, mert tovább kell kutatni, vagy a kormány fél évvel később dönt valamiről, mert úgy lesz rá forrás, vagy az építőipar olyan elképesztő konjunktúrába kerül, hogy egyszerűen nincs elég ember építkezni. És hiába szurkolok neki, a beton se köt hamarabb, legfeljebb a cement jön később – mert néha ilyen pimf dolgok is csúsztatják a projekteket, mint a nyersanyagzavar. Ám amit akartunk, megcsináltuk: Erkel Színház első ütem, Eiffel Műhelyház, Operaház, próbatermek. Azért építkezünk mégis tovább, mert közben egyéb felismerésekre is jutottunk. Legyen az egész még tökéletesebb!

Csák János kulturális és innovációs miniszter Facebook-bejegyzése

A minisztérium pénteken kiadott közleménye arról tájékoztat, hogy a Magyar Állami Operaház főigazgatói posztjára a pályázók meghallgatása a jogszabályban előírtak szerint megtörtént. A kilenctagú szakmai bizottság véleményezte a beérkezett, érvényes pályázatokat és javaslatot fogalmazott meg. Csák János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere Ókovács Szilvesztert bízta meg a Magyar Állami Operaház főigazgatói feladatainak további ellátásával. Az eljárás részleteit a törvényi előírásoknak megfelelően hozza nyilvánosságra a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

