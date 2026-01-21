baloldaltisza pártmagyar pétervona gáborválasztásvisszalépésalapjogokért központ

Baloldali erők állnak a kis pártok visszalépése mögött

A baloldal mögött álló erők minden követ megmozgatnak, és egyre növelik a nyomást azokon a szervezeteken, amelyek még visszaléptethetők a Tisza javára – mondta Zila János azután, hogy több párt is visszavonulót fújt a választások előtt pár hónappal. Az Alapjogokért Központ munkatársa szerint az, hogy Vona Gábor egyik nap egoistának és lelkileg sérül embernek nevezi Magyar Pétert, majd másnap visszalép a javára, kimondottan kontraproduktívvá teszi a történteket.

Gabay Dorka
2026. 01. 21. 5:25
A régi baloldali összefogás pártjainak nagy része idén már el sem indul. Fotó: Fotó: Kurucz Árpád Forrás: Fotó: Kurucz Árpád
A baloldal mögött álló erők már 2024 nyara óta azon fáradoznak, hogy letisztítsák a pályát a Tisza Párt elől, és 

minden energiájukat arra koncentrálják, hogy Magyar Péteréket juttassák hatalomhoz

 – fogalmazott lapunknak az Alapjogokért Központ elemzője annak kapcsán, hogy pár nap leforgása alatt négy párt is bejelentette, hogy előzetes terveikkel szembemenve nem indulnak az áprilisi országgyűlési választáson. Mint ismeretes, az LMP, a Gattyán György vezette Megoldás Mozgalom mellett a Második Reformkor (2RK) is visszavonuló fújt, a Kétfarkú Kutya Párt pedig egy kétértelmű videóban számolt be arról, hogy nem indul a „2026-os téli olimpián.”

Vona Gábor egy párt lelkét már eladta egyszer. (Fotó: Kurucz Árpád)

A legmeglepőbb bejelentés feltehetően a 2RK-é, hiszen 

Vona Gábor pártelnök egy nappal korábban még arról beszélt, hogy Magyar Péter alkalmatlan az ország vezetésére. A Jobbik egykori elnöke nem fukarkodott a kritikával, nárcisztikusnak, egoistának és hiúnak nevezte a Tisza elnökét. 

– Szerintem ahhoz, hogy valaki egy országot vezessen, a nulladik lépés az, hogy a saját egóját tudja kezelni – fogalmazott Vona Gábor, aki szerint aki egy egész országot akar vezetni, ráadásul Magyarországot, egy ilyen lelki sérült országot, nem lehet maga is lelki sérült. – Tehát egy olyan ember, aki a saját lelkét nem tette rendbe, az országot tönkre fogja tenni – érvelt Vona, aki 

másnap azt közölte, pártja visszalép a lelki sérült, az ország vezetésére alkalmatlan Tisza-elnök javára, 

amivel a Jobbik után a Második Reformkort is sikerült elárulnia a politikusnak.

A Kutya Párt döntése azért lehet meglepő, mert a felmérések szerint volna esélyük bejutni az Országgyűlésbe, ami előrelépés lenne a pártnak, ők mégis a Tiszának adják a szavazataikat, noha semmi garancia nincs arra, hogy a kutyapártos szavazók majd Magyar Péterre húzzák be az ikszet, mikén Vona támogatói sem feltétlen a Tisza felé hajlanak.

Összességében viszont az látható, hogy a baloldal mögött álló erők jól működnek, ügyesen terelnek mindenkit Magyar Péter mögé. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, 

a baloldal mögött álló erők már 2024 nyara óta azon fáradoznak, hogy letisztítsák a pályát a Tisza Párt elől, és minden energiájukat arra koncentrálják, hogy Magyar Péteréket juttassák hatalomhoz. 

– Ezt támasztja alá a valóságtól nagyon távol eső közvélemény-kutatási adatok következetes közlése is, amellyel azt akarják elérni, hogy minden ellenzéki szavazót a Tiszához tereljenek. 

A Momentum elsőként szállt ki a választási versenyből, mindenét a tiszánk adva. (Fotó: Fotó: MTI)

Szintén ezt támasztja alá, hogy 

a guruló dollárok botrányában központi szerepet betöltő, erős külső összeköttetésekkel rendelkező Momentum már tavaly júniusban jelezte visszalépését, és láthatóan minden anyagi és egyéb erőforrását a Magyar Péter melletti kampányra költi 

– érvelt Zila János.

Mint fogalmazott, az országgyűlési választáshoz közeledve a Tisza Párt győzelmében érdekelt szereplők nyilvánvalóan pontosan érzékelik azt a trendet, amely szerint a szavazatuk tétjét mind jobban átérző, biztonságra vágyó választók egyre nagyobb számban aktivizálódnak, így 

a jobboldal előnye egyre stabilabb, míg Magyar Péterék nem képesek bővíteni a bázisukat, 

hiszen sokak szemében kockázati faktorként jelennek meg Brüsszelhez és Kijevhez fűződő szoros kapcsolatuk miatt.

Éppen ezért az említett aktorok minden követ megmozgatnak, és egyre növelik a nyomást azokon a szervezeteken, amelyek még visszaléptethetők a Tisza javára

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezek a pártocskák azonban nem számottevőek, nem is képesek érdemben befolyásolni a belpolitikai versenyt, így az a már ismertetett mederben folyhat tovább. – Az a fordulat pedig, amit Vona Gábor megtett azt követően, hogy néhány napja kijelentette, hogy Magyar Péter egy egoista, lelkileg sérült ember, aki alkalmatlan az ország vezetésére, kimondottan kontraproduktívvá teszi a történteket – tette hozzá az elemző.

 


 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

