Baloldali erők állnak a kis pártok visszalépése mögött

A baloldal mögött álló erők már 2024 nyara óta azon fáradoznak, hogy letisztítsák a pályát a Tisza Párt elől, és

minden energiájukat arra koncentrálják, hogy Magyar Péteréket juttassák hatalomhoz

– fogalmazott lapunknak az Alapjogokért Központ elemzője annak kapcsán, hogy pár nap leforgása alatt négy párt is bejelentette, hogy előzetes terveikkel szembemenve nem indulnak az áprilisi országgyűlési választáson. Mint ismeretes, az LMP, a Gattyán György vezette Megoldás Mozgalom mellett a Második Reformkor (2RK) is visszavonuló fújt, a Kétfarkú Kutya Párt pedig egy kétértelmű videóban számolt be arról, hogy nem indul a „2026-os téli olimpián.”

Vona Gábor egy párt lelkét már eladta egyszer. (Fotó: Kurucz Árpád)

A legmeglepőbb bejelentés feltehetően a 2RK-é, hiszen

Vona Gábor pártelnök egy nappal korábban még arról beszélt, hogy Magyar Péter alkalmatlan az ország vezetésére. A Jobbik egykori elnöke nem fukarkodott a kritikával, nárcisztikusnak, egoistának és hiúnak nevezte a Tisza elnökét.

– Szerintem ahhoz, hogy valaki egy országot vezessen, a nulladik lépés az, hogy a saját egóját tudja kezelni – fogalmazott Vona Gábor, aki szerint aki egy egész országot akar vezetni, ráadásul Magyarországot, egy ilyen lelki sérült országot, nem lehet maga is lelki sérült. – Tehát egy olyan ember, aki a saját lelkét nem tette rendbe, az országot tönkre fogja tenni – érvelt Vona, aki

másnap azt közölte, pártja visszalép a lelki sérült, az ország vezetésére alkalmatlan Tisza-elnök javára,

amivel a Jobbik után a Második Reformkort is sikerült elárulnia a politikusnak.

A Kutya Párt döntése azért lehet meglepő, mert a felmérések szerint volna esélyük bejutni az Országgyűlésbe, ami előrelépés lenne a pártnak, ők mégis a Tiszának adják a szavazataikat, noha semmi garancia nincs arra, hogy a kutyapártos szavazók majd Magyar Péterre húzzák be az ikszet, mikén Vona támogatói sem feltétlen a Tisza felé hajlanak.

Összességében viszont az látható, hogy a baloldal mögött álló erők jól működnek, ügyesen terelnek mindenkit Magyar Péter mögé. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja,

a baloldal mögött álló erők már 2024 nyara óta azon fáradoznak, hogy letisztítsák a pályát a Tisza Párt elől, és minden energiájukat arra koncentrálják, hogy Magyar Péteréket juttassák hatalomhoz.

– Ezt támasztja alá a valóságtól nagyon távol eső közvélemény-kutatási adatok következetes közlése is, amellyel azt akarják elérni, hogy minden ellenzéki szavazót a Tiszához tereljenek.