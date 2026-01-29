Bódis KrisztajózsefvárosPikó AndrásékFerencz Orsolyapiac

Bódis Kriszta véletlenül bemutatta, hogy érinti a piacosokat a baloldali Pikó-sarc

Igazán őszinte videót posztolt Bódis Kriszta a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy a Teleki téri piac árusai a baloldali kerületvezetés által bevezetett bérleti díj emelésére panaszkodnak. Az egyik hölgy arról beszél, hogy nem tud alkalmazottat foglalkoztatni, mert a duplájára nőtt a bérleti díja. A Pikó András polgármester vezette baloldali józsefvárosi önkormányzat 2022-ben döntött arról, hogy inflációkövető bérletidíj-emelést hajt végre a piacon, amit minden évben felülvizsgálnak. Bódis ahelyett, hogy utánanézett volna a tényeknek, a kormányt kezdte hibáztatni a magas költségek miatt.

Nagy Orsolya
2026. 01. 29. 13:16
Bódis Kriszta, a Tisza Párt józsefvárosi jelöltje ismét kiváló témát választott, amellyel bemutatja, hogy a jelenlegi baloldali városvezetés intézkedései hogyan hatnak a kerületben dolgozó vállalkozóra, lakókra. Bódis a Teleki téri piacon forgatott és kérdezte a kereskedőket. Nyomban megállapította, hogy az elszálló rezsi- és bérleti díjak, megszámolhatatlan adóterhek miatt nehéz helyzetbe kerültek a piacosok. Magyar Péter tanácsadója ezzel a kormányt akarta támadni. Csakhogy a piac önkormányzati tulajdon, és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ az üzemeltetője.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Bódis Kriszta, a Tisza párt társadalompolitikai szakért?je, Rost Andrea m?vészn?, operaénekesn?
Bódis Kriszta, a Tisza Párt jelöltje (Fotó: Máté Krisztián)

A Bódis Kriszta által közzétett felvételen az egyik vállalkozó arra panaszkodik, hogy drasztikusan megemelkedett a bérleti díja, ezért kénytelen ő maga dolgozni, nem tud alkalmazottat foglalkoztatni. Csakhogy a megújult piactér bérleti díjait nem a kormány, hanem a piacot üzemeltető józsefvárosi önkormányzat emelte meg egy 2022-es előterjesztés nyomán.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ által benyújtott előterjesztés kitér arra, hogy

a piac megnyitása óta eltelt mintegy nyolc év alatt az eredeti bérlői állomány részben átalakult, ugyanakkor a mai napig a bérlemények jelentős része a megnyitáskor is jelenlévő bérlők birtokában, illetve üzemeltetésében áll, így nagyrészt a 2014-ben megkötött bérleti szerződések vannak hatályban, a bérleti díjak a piac megnyitása óta nem emelkedtek.

A bérleti szerződésben rögzített megállapodás szerint a bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj mértékét a képviselő-testület évente felülvizsgálja, és az előző évi inflációs mértéket alapul véve állapítja meg.

A modern, fedett Teleki téri piacot még Kocsis Máté polgármestersége alatt építette az önkormányzat, 2014-ben adták át, és a fideszes vezetés 2019-ig nem változtatott a bérlői feltételeken.

Az előterjesztés szerint a bérleti díj emelésére 2022-ben került sor, ez már Pikó András balliberális polgármester vezetése alatt történt. Emellett Pikó András és szövetségesei drasztikusan megemelték a kerületben az építményadót is. Az autósokra is extra sarcot vetettek ki.

Az adóemeléseket a polgármester egyszerűen adókarbantartásnak nevezte. 

 

Teleki téri piac (Fotó: Építészfórum)

Bódis Krisztának néhány hete volt egy, a mostanihoz hasonló baklövése: a józsefvárosi kezelésű utakon panaszkodott a jegesedésre, holott ezek síkosságmentesítése önkormányzati feladatkör. A Tisza Párt jelöltje ezért is a kormányt okolta. Ferencz Orsolya, a Fidesz–KDNP jelöltje tette helyre az eltévedt tiszás politikust.

„Olvasom, hogy a Józsefvárosba, belső-Ferencvárosba és Belvárosba beejtőernyőztetett baloldali jelölt, Bódis Kriszta felfedezte, hogy a Palotanegyedben jegesek az utak. Vicces, de ezt mondjuk mi is napok óta, hogy úgy látszik, a felelős ferencvárosi és józsefvárosi baloldali városvezetők lefagytak az utakkal együtt. Tehát Bódis Kriszta utakkal kapcsolatos kritikája jogos. Csak eltévesztette a házszámot.

A belvárosi utcák jégtelenítése ugyanis nem a kormány, nem a sportlétesítmények fenntartói és pláne nem az űrkutatók feladata, hanem a várost vezető baloldali polgármestereké.

Jó lenne, ha ezeknél a baloldali politikusoknál kopogtatna, hogy miért hagyták, hogy lassan egy hete veszélyesen csúszósak maradjanak Ferencváros és Józsefváros útjai, terei. Ugyanis kritikája akaratlanul is, de Baranyi Krisztinát és Pikó Andrást találta célba, méghozzá alaposan. Ahogy Bódis legújabb barátját, a kommunista Jámbor Andrást is eltalálta. Bódis Kriszta nem neki szánta, de neki is bepancsolt egyet. Jámbor ugyanis megpróbált kinevetni minket azért, mert törjük a jeget és lapátoljuk a havat az úttestről” – reagált Ferencz Orsolya a tiszás hangulatkeltésre.

Borítókép: Bódis Kriszta és Magyar Péter (Forrás: Facebook)


