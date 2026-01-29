Bódis Kriszta véletlenül bemutatta, hogy érinti a piacosokat a baloldali Pikó-sarc

Bódis Kriszta, a Tisza Párt józsefvárosi jelöltje ismét kiváló témát választott, amellyel bemutatja, hogy a jelenlegi baloldali városvezetés intézkedései hogyan hatnak a kerületben dolgozó vállalkozóra, lakókra. Bódis a Teleki téri piacon forgatott és kérdezte a kereskedőket. Nyomban megállapította, hogy az elszálló rezsi- és bérleti díjak, megszámolhatatlan adóterhek miatt nehéz helyzetbe kerültek a piacosok. Magyar Péter tanácsadója ezzel a kormányt akarta támadni. Csakhogy a piac önkormányzati tulajdon, és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ az üzemeltetője.

Bódis Kriszta, a Tisza Párt jelöltje (Fotó: Máté Krisztián)

A Bódis Kriszta által közzétett felvételen az egyik vállalkozó arra panaszkodik, hogy drasztikusan megemelkedett a bérleti díja, ezért kénytelen ő maga dolgozni, nem tud alkalmazottat foglalkoztatni. Csakhogy a megújult piactér bérleti díjait nem a kormány, hanem a piacot üzemeltető józsefvárosi önkormányzat emelte meg egy 2022-es előterjesztés nyomán.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ által benyújtott előterjesztés kitér arra, hogy

a piac megnyitása óta eltelt mintegy nyolc év alatt az eredeti bérlői állomány részben átalakult, ugyanakkor a mai napig a bérlemények jelentős része a megnyitáskor is jelenlévő bérlők birtokában, illetve üzemeltetésében áll, így nagyrészt a 2014-ben megkötött bérleti szerződések vannak hatályban, a bérleti díjak a piac megnyitása óta nem emelkedtek.

A bérleti szerződésben rögzített megállapodás szerint a bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj mértékét a képviselő-testület évente felülvizsgálja, és az előző évi inflációs mértéket alapul véve állapítja meg.

A modern, fedett Teleki téri piacot még Kocsis Máté polgármestersége alatt építette az önkormányzat, 2014-ben adták át, és a fideszes vezetés 2019-ig nem változtatott a bérlői feltételeken.

Az előterjesztés szerint a bérleti díj emelésére 2022-ben került sor, ez már Pikó András balliberális polgármester vezetése alatt történt. Emellett Pikó András és szövetségesei drasztikusan megemelték a kerületben az építményadót is. Az autósokra is extra sarcot vetettek ki.

Az adóemeléseket a polgármester egyszerűen adókarbantartásnak nevezte.