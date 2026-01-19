Budai Gyula feljelentést tett Ruszin-Szendi botrányai miatt + videó

A Tisza Párt a bűnözők pártja? – tette fel a kérdést Budai Gyula a közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő a Hír TV adásában arról beszélt, hogy Magyar Péternek négy mentelmi ügye van, és Ruszin-Szendi Romulusz ellen is büntetőügy zajlik.
A kormánypárti politikus felidézte: ő maga is
büntetőfeljelentést tett a dunakeszi ingatlanpanama és a fegyverviselési botrány ügyében.
Ezenkívül még néhány tiszás politikust lehetne sorolni, akik hadilábon állnak a joggal – tette hozzá.
A műsorban emlékeztettek, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lökdöste a Mandiner újságíróját, ezért garázdaság miatt vádemelési javaslatot tettek ellene. Budai Gyula szerint a baloldali sajtó épphogy karcolta az ügyet, ha ezt egy jobboldali politikus csinálja, biztos, hogy szétszedik az újságírók.
