Újabb tiszás bukott le: mesterséges intelligencia nélkül még a bemutatkozás sem megy

Miközben a Tisza Párt elnöke zseniális és egyedülálló szakemberekként, szakértőkként próbálja promótálni az újabb és újabb felbukkanó embereket, azok egyike sem volt képes a mesterséges intelligencia használata nélkül egy bemutatkozót írni saját magáról.

Amint az a fent mellékelt képen is látszik, Orbán Anita, a Tisza Párt legújabb igazolása sem volt képes önálló bemutatkozó írására, a szövegének 80 százaléka ugyanis mesterséges intelligenciával generált egy MI-detektor szerint.

Nem Orbán Anita az egyetlen a Tisza Párt szakértői közül, aki nem volt képes egy 1500 karakteres bemutatkozó megírására. A Magyar Péter csapatába gondosan kiválogatott globalista lobbistáknak mesterséges intelligenciára volt szüksége a saját bemutatkozásuk megírásához.

Egy héttel ezelőtt ugyanis elképesztő felfedezésre jutott a szerkesztőségünk, miután egy mesterséges intelligenciát kiszűrő szoftverrel leellenőrizte a Tisza Párt szakértőinek bemutatkozóit. Kiderült ugyanis, hogy Magyar Péter pártjának folyamatosan reklámozott balliberális, globalista tagjai a saját bemutatkozásukat sem tudták megírni.

Az összesen kilenc bemutatkozásból négy esetében 90 százaléknál is magasabb volt a mesterséges intelligencia által generált szövegek aránya. A csúcstartó Kármán András, az IMF fenegyereke, akinek a bemutatkozása 99 százaléka mesterséges intelligenciával készült. Őt követi Hegedűs Zsolt egészségügyi szakértő, akinél ugyanez az arány 98 százalék.

A harmadik Bóna Szabolcs. A Tisza Párt agrárszakértőjénél az arány az MI-detektor szerint szintén brutális, 97 százalék. A negyedik helyre pedig a Magyar Olimpiai Bizottság egykori, botrányba keveredett vezetőjének bemutatkozója 94 százalékban mesterséges intelligencia által generált szövegből áll. Külön érdekesség, hogy a bemutatkozóból kimarad, Kulcsár összesen 125,68 millió forintot vett ki a szervezet kasszájából saját magának és embereinek trükkös fizetésemelésekkel és extra járulékokkal.

A Tisza Párt másik öt „szakértője” sem saját kútfőből írta a bemutatkozásait esetükben a mesterséges intelligencia aránya: