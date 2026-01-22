csudai sándornéprajzi múzeummagyar nemzet

Végső nyugalomra helyezték Csudai Sándort, a Magyar Nemzet fotóriporterét

38 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 21:00
Fotó: Polyák Attila
Ma, január 22-én eltemették a 38 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánkat, Csudai Sándor fotóriportert. 

Csudai Sándor búcsúztatója, temetése
Fotó: Polyák Attila

Kollégánk a Néprajzi Múzeumról zuhanhatott le, holttestét még december 20-án hajnalban találták meg.

A szakmájában több díjjal is jutalmazták.

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. A Mediaworksnél dolgozott, de fotóstúdióknak, fesztiváloknak és különféle lapoknak is fotózott, sajtófotódíjjal is kitüntették. 

2015-ben Junior Príma díjjal, majd 2019-ben a legtehetségesebb, 35 éven aluli fotósoknak odaítélt Hemző Károly-díjjal is elismerték munkásságát.

2025-ben a Magyarország 365 fotópályázat díjátadóján is kitüntetésben részesült, a díjakat december 4-én osztották ki a Lónyay–Hatvany-villában. Sporteseményeink kategóriában harmadik helyezést ért el a Duplantis világcsúcs, avagy a gravitáció tagadása című fotósorozatával.

Borítókép: Csudai Sándor temetése (Fotó: Polyák Attila)

