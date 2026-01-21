Czepek Gábor: A rezsistop minden magyar családot megvéd a januári többletterhektől + videó

Célunk az emberek megóvása a rendkívüli hideg miatti januári többletfogyasztás terhétől. Hajrá, rezsistop! – írta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook-bejegyzésben szerda este.

Czepek Gábor kifejtette: az ellenzéki pártok nem elég, hogy a múltban minden egyes lehetőséget megragadtak arra, hogy ezt az intézkedést eltöröljék vagy megtörjék; akár önszántukból, akár Brüsszellel karöltve.

Folytatják a sormintát, a most bejelentett januári rezsistopot is ütik, holott ennek a célja minden magyar család megóvása a hideg miatti januári többletkiadásoktól

– emelte ki.

Ezzel szemben a Tisza és a DK egy tőről fakadó javaslata csak a rezsihatár feletti fogyasztókat érinthetné – hívta fel a figyelmet.

Van egy kormány, amely a múltban bevezette, majd meg is védte a rezsivédelmet, és most megcsinálja a rezsistopot.

És van egy párt, a Tisza, amely folyamatosan támadta ezt, és most is félmegoldásokkal vezeti félre az embereket – fogalmazott az államtitkár.

„Az ajánlatok világosak. Tessék választani!” – írta Czepek Gábor.

Van, aki szerint a rezsicsökkentés nem jó

A Tisza Párt részéről folyamatosan a támadások középpontjában van a rezsicsökkentés.

A rezsicsökkentés egy humbug

– vélekedett Magyar Péter arról, hogy hazánkban a legalacsonyabbak az energiaszámlák. De nem csak a pártvezér, hanem a tiszás szakértők egész sora támadta már a kormány intézkedését.

„A rezsicsökkentés valójában egy hazugság” – minősítette a kormány intézkedését Király Júlia volt jegybanki alelnök, aki a Tisza Párt gazdaságpolitikai köréhez köthető.

Kéri László, a Tisza szakértője szerint a rezsicsökkentés a világ blöffje. A párt képviselőjelöltje, Bódis Kriszta szerint a rezsicsökkentés tudatformálás, amely szerinte hamis elvárásokat alakít ki az emberekben az energiaárakkal kapcsolatban.

Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog

– így támadta a rezsicsökkentést Bódis Kriszta egy korábbi interjúban.