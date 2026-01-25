Durva videó: három autót tarolt le a száguldozó BMW-s Gyöngyösön

Szombat délután sokkoló felvételek kerültek fel az internetre egy gyöngyösi közlekedési balesetről. Egy BMW a város közepén hajtott százzal, amikor kisodródott, és három parkoló autót letarolt az utcában.

Az esetet a totálkárosra tört autó tulajdonosa mesélte el a Heol.hu-nak, a BMW ugyanis mintegy 100 km/órás sebességgel haladt el mellette azon az útszakaszon, ahol 40 km/órás sebességkorlátozás volt érvényben. Mire Hollósi István néhány másodperccel később a helyszínre ért, azt látta, hogy a jármű átszáguldott három beton virágládán, majd az autójának csapódott és a mellette álló két gépkocsi felett átrepült. A férfi autója szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott.

