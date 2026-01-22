Rendkívüli

szolnoki törvényszékvádcsalás

Tizenegy ember, egymilliárd forint – kár, hogy költségvetési csalással érték el az eredményt

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat tizenegy emberrel szemben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség, az okozott kár csaknem egymilliárd forint

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 20:13
Illusztráció Fotó: Pla2na Forrás: Shutterstock
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat tizenegy emberrel szemben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség, az okozott vagyoni hátrány csaknem egymilliárd forint – közölte a vádhatóság csütörtökön közleményben az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a terheltek közreműködtek abban, hogy egy budapesti, később újlengyeli székhelyű, döntően országos kereskedelmi üzletláncok számára vagyonvédelmi feladatokat ellátó gazdasági társaság tevékenysége során, 2012-ben és 2013-ban, a bevételei után fizetendő általános forgalmi adót és a munkavállalók után fizetendő járulékokat valótlan bevallások útján jogosulatlanul csökkentse.

Az elkövetők a gazdasági társaság által tényleges foglalkoztatott munkavállalókat fiktív munkaerő-kölcsönző cégekhez jelentették be. 

E cégek látszólag kölcsönzött munkaerőként biztosították a munkavállalókat a haszonhúzó gazdasági társaság alvállalkozójaként működő két szolnoki székhelyű gazdasági társaságnak – írták.

A munkavállalókat ténylegesen foglalkoztató gazdasági társaság a fiktív alvállalkozói szerződések alapján kiállított számlák áfa tartalmával jogosulatlanul csökkentette adófizetési kötelezettségét

 – közölték. 

A munkavállalók után fizetendő járulékokat a fiktív – és rendszeresen változó – munkaerő-kölcsönző cégek nem vallották be, illetőleg nem fizették meg a költségvetésnek. Az okozott vagyoni hátrány csaknem egymilliárd forint – tájékoztattak.

A főügyészség hét vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és pénzbüntetés kiszabására, míg további négy vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt. 

Az ügyben a Szolnoki Törvényszék dönt majd – szerepel a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


