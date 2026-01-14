A rendszerváltás óta nem volt olyan alacsony az álláskeresők száma, mint decemberben

A rendszerváltozás óta a legalacsonyabb álláskeresői létszámot regisztrálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tavaly decemberben – jelezte szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A munkát keresők száma 216 082 fő volt, ami 2024 azonos időszakához képest közel négyezer, 2010-hez képest pedig mintegy 375 ezer fős csökkenést jelent. A munkanélküliségi ráta az elmúlt egy év alatt 4,7 százalékról 4,4 százalékra javult, így nemzetközi összevetésben Magyarország változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve.

A kormányzati intézkedések eredményeként 2010-hez képest már egymillióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér pedig a négyszeresére emelkedett.

Január 1-jétől a minimálbér 11 százalékkal, 322 800 forintra, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal, 373 200 forintra emelkedett. Ráadásul több mint két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. Mindezt romba döntené a Tisza Párt brutális megszorító programja, amely 1300 milliárd forintot venne el a családoktól – hangsúlyozta a tárca.

Az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedését célozza a harminc év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági garancia plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, harminc év felettieket segítő program, amelyben az álláskeresők bértámogatást, valamint lakhatási és utazási térítést kapnak. Eddig több mintegy hatvanezer regisztrált álláskereső talált munkát a programok révén, több mint 73 milliárd forint uniós támogatásból. A kormány tavaly márciusban elindította a Közfoglalkoztatásból versenyszférába 2025 programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.

A GINOP Plusz–3.2.4-23 KKV kapacitásbővítő támogatás program sikeresen támogatta a munkavállalók munkaerőpiaci alkalmazkodását, és jelentősen túlteljesítette a kitűzött célértékeket. Az egy új munkavállaló felvételére járó, akár közel 2,5 millió forint támogatás több mint 3400 munkavállaló munkaerőpiaci helyzetét javította, ami egyértelműen jelzi a fejlesztések társadalmi és gazdasági hasznosságát.