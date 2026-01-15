Életveszélyes divat terjed: autók és villamosok mögé kötve szánkóznak egyesek + videó

Egyre többen követnek veszélyes, úgynevezett extrém szánkózási szokásokat, amelyek során különböző tárgyakat – például műanyag lavórt, gumit vagy raklapot – kötnek az autók mögé, de arra is volt már példa, hogy valaki villamoshoz rögzítve húzatta magát a hóban – írta a Tények.

Fotó: holgers.pictures / Shutterstock

Az ilyen hajmeresztő mutatványokról gyakran videók is készülnek, amelyek gyorsan terjednek az interneten.

Szakértők szerint ezek az akciók rendkívül kockázatosak, és akár súlyos, életveszélyes balesetekhez is vezethetnek.

Bár sokan viccnek vagy közösségi médiás kihívásnak tekintik az extrém szánkózást, a szakemberek arra figyelmeztetnek: az ilyen felelőtlen viselkedés nemcsak a résztvevők, hanem mások testi épségét is veszélyezteti.

