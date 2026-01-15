tényekéletveszélyes

Életveszélyes divat terjed: autók és villamosok mögé kötve szánkóznak egyesek + videó

Egyre több hajmeresztő videó jelenik meg az interneten, amelyeken emberek autók vagy akár villamosok mögé kötve szánkóznak a hóban, a szakértők szerint azonban ezek a mutatványok súlyos, akár halálos balesetekhez is vezethetnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 21:12
Illusztráció Fotó: FamVeld Forrás: Shutterstock
Egyre többen követnek veszélyes, úgynevezett extrém szánkózási szokásokat, amelyek során különböző tárgyakat – például műanyag lavórt, gumit vagy raklapot – kötnek az autók mögé, de arra is volt már példa, hogy valaki villamoshoz rögzítve húzatta magát a hóban – írta a Tények.

A close-up view of a vintage wooden sled, showcasing its curved runners and rustic texture. The background features a blurred assortment of antique items, creating a nostalgic atmosphere.
Fotó: holgers.pictures / Shutterstock

Az ilyen hajmeresztő mutatványokról gyakran videók is készülnek, amelyek gyorsan terjednek az interneten.

Szakértők szerint ezek az akciók rendkívül kockázatosak, és akár súlyos, életveszélyes balesetekhez is vezethetnek. 

Bár sokan viccnek vagy közösségi médiás kihívásnak tekintik az extrém szánkózást, a szakemberek arra figyelmeztetnek: az ilyen felelőtlen viselkedés nemcsak a résztvevők, hanem mások testi épségét is veszélyezteti.

A videót ITT tudja megtekinteni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


