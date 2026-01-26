Életveszélyes módszerrel próbálnak fűteni egyes háztartások

A téli hidegben egyre többen próbálnak alternatív módon fűteni, ám a gázsütő használata erre a célra súlyos kockázatot jelent – írja a Szoljon.
A katasztrófavédelem hangsúlyozza: a nyílt láng oxigénhiányt idézhet elő, ami szén-monoxid-képződéséhez vezethet, különösen a jól szigetelt lakásokban.
A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy
a gáztűzhelyet soha nem szabad fűtésre használni, és minden háztartásban ajánlott működő szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni a balesetek megelőzése érdekében.
