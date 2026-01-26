katasztrófavédelemszén monoxidéletveszélyes

Életveszélyes módszerrel próbálnak fűteni egyes háztartások

Komoly veszélyeket rejt magában a gázsütővel való fűtés, amely akár halálos szén-monoxid-mérgezést is okozhat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 14:05
Illusztráció Fotó: Vershinin89 Forrás: Shutterstock
A téli hidegben egyre többen próbálnak alternatív módon fűteni, ám a gázsütő használata erre a célra súlyos kockázatot jelent – írja a Szoljon.

Close-up of a gas stove burner with blue flames glowing, symbolizing energy and cooking potential. The warm ambiance showcases domestic detail, comfort, and functionality.
Fotó: basta / Shutterstock

A katasztrófavédelem hangsúlyozza: a nyílt láng oxigénhiányt idézhet elő, ami szén-monoxid-képződéséhez vezethet, különösen a jól szigetelt lakásokban.

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy 

a gáztűzhelyet soha nem szabad fűtésre használni, és minden háztartásban ajánlott működő szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni a balesetek megelőzése érdekében.

A témával kapcsolatos további érdekességekért kattintson IDE. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

