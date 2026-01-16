Nagy veszélyben van az év lepkéje

Az év lepkéjének választott nagy tűzlepke nevét vöröses-narancs színezetéről kapta. Főleg a síkvidéki, nedves élőhelyeken lehet vele találkozni. Kifejezetten kedveli a láp- és mocsárréteket, a patakvölgyeket, gyepeket, öntésterületeket és a kaszálókat – közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A nagy tűzlepke az év lepkéje 2026-ban (Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület/Kalotás Zsolt)

Veszélyeztetett fajként szerepel a Vörös Könyvben, azaz azoknak a fajoknak a listáján, amelyeket a kipusztulás veszélye fenyeget.

Fennmaradását leginkább élőhelyeinek átalakulása veszélyezteti, élettere fokozatosan szűkül. Az egyre melegebb és aszályos nyarak is veszélyeztetik a nagy tűzlepke élőhelyeit.

Indokolt, hogy 2026-ban a hazai lepkék közül a nagy tűzlepkére nagyobb figyelem irányuljon – hangsúlyozta az MME.

