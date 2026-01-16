lepkevédett természeti értékekvédett fajok

Nagy veszélyben van az év lepkéje

A nagy tűzlepkét választották 2026-ban az év lepkéjének. Magyarországon védelem alatt áll, pénzben kifejezett értéke ötvenezer forint.

Munkatársunktól
2026. 01. 16. 22:01
nagy tűzlepke Az év lepkéje 2026 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kalotás Zsolt /MME
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az év lepkéjének választott nagy tűzlepke nevét vöröses-narancs színezetéről kapta. Főleg a síkvidéki, nedves élőhelyeken lehet vele találkozni. Kifejezetten kedveli a láp- és mocsárréteket, a patakvölgyeket, gyepeket, öntésterületeket és a kaszálókat – közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Nagy tűzlepke Év lepkéje 2026
A nagy tűzlepke az év lepkéje 2026-ban (Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület/Kalotás Zsolt)

Veszélyeztetett fajként szerepel a Vörös Könyvben, azaz azoknak a fajoknak a listáján, amelyeket a kipusztulás veszélye fenyeget.

Fennmaradását leginkább élőhelyeinek átalakulása veszélyezteti, élettere fokozatosan szűkül. Az egyre melegebb és aszályos nyarak is veszélyeztetik a nagy tűzlepke élőhelyeit.

Indokolt, hogy 2026-ban a hazai lepkék közül a nagy tűzlepkére nagyobb figyelem irányuljon – hangsúlyozta az MME.

Borítókép: Az év lepkéje 2026-ban a nagy tűzlepke (Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület/Kalotás Zsolt)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter úgy beégette magát, hogy egy hétig veszekszik majd magával a tükörben

Odrobina Kristóf avatarja

A hangfelvételek királya éppen nem tartotta magánál a diktafont, amikor fizikáról kellett tanulni az iskolában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu