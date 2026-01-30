Új szakok és pontosított adatok: megjelent a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése

Megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése a Felvi.hu-n – tudatta az Oktatási Hivatal. A tájékoztató kiegészítésében a felsőoktatási intézmények pontosították, módosították decemberben közzétett adataikat, illetve közzétették az újabb megnyíló szakok listáját.

a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni.

A jelentkezési határidő előtt érdemes újra átolvasni a kiegészített felvételi tájékoztatót és a konkrét képzések részleteit, ügyelve a friss információkra. Az egyetemek, főiskolák ugyanis maguk határozhatják meg, milyen tevékenységekért, eredményekért, követelményekért adnak pontokat.

A jelentkezési felület, vagyis az E-felvételi használatához a felvételizőnek rendelkeznie kell Ügyfélkapu+ vagy digitális állampolgárság (DÁP) regisztrációval. A jelentkezési kérelem akkor érvényes, ha a jelentkező február 15-én éjfélig a jelentkezési folyamatot lezárta, hitelesítette.

A felvételi eljárás során díjmentesen három szakot lehet megjelölni, további legfeljebb három szak választása esetén 2000–2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni.

A díj befizetése a megfelelően lezárt jelentkezések esetében a jelentkezési határidő után, február 16-tól 15 napig lehetséges.

A felvételi eljárásról és a pontszámítási szabályokról valamennyi tudnivaló a Felvi.hu-n olvasható.

