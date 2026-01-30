felvételioktatási hivatalképzés

Új szakok és pontosított adatok: megjelent a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése

Fontos határidőre figyelmeztette a felsőoktatásba felvételizőket az Oktatási Hivatal.

Forrás: MTI2026. 01. 30. 18:23
Megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése a Felvi.hu-n – tudatta az Oktatási Hivatal. A tájékoztató kiegészítésében a felsőoktatási intézmények pontosították, módosították decemberben közzétett adataikat, illetve közzétették az újabb megnyíló szakok listáját.

Happy young woman using laptop sitting at desk writing notes while watching webinar, studying online, looking at pc screen learning web classes or having virtual call meeting remote working from home.
A felvételizőnek rendelkeznie kell Ügyfélkapu+ vagy digitális állampolgárság regisztrációval – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Emlékeztettek,

a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni.

A jelentkezési határidő előtt érdemes újra átolvasni a kiegészített felvételi tájékoztatót és a konkrét képzések részleteit, ügyelve a friss információkra. Az egyetemek, főiskolák ugyanis maguk határozhatják meg, milyen tevékenységekért, eredményekért, követelményekért adnak pontokat.

A jelentkezési felület, vagyis az E-felvételi használatához a felvételizőnek rendelkeznie kell Ügyfélkapu+ vagy digitális állampolgárság (DÁP) regisztrációval. A jelentkezési kérelem akkor érvényes, ha a jelentkező február 15-én éjfélig a jelentkezési folyamatot lezárta, hitelesítette.

A felvételi eljárás során díjmentesen három szakot lehet megjelölni, további legfeljebb három szak választása esetén 2000–2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni.

A díj befizetése a megfelelően lezárt jelentkezések esetében a jelentkezési határidő után, február 16-tól 15 napig lehetséges.

A felvételi eljárásról és a pontszámítási szabályokról valamennyi tudnivaló a Felvi.hu-n olvasható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


