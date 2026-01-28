Újabb magyar sikerek: előrébb léptek egyetemeink a nemzetközi rangsorokban

A megújult magyar egyetemek nemzetközi mércével mérve is sikeresek, ezt mutatja az is, hogy ismét előrébb léptek a nemzetközi rangsorokban – ismertette a kulturális és innovációs miniszter szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Fotó: Havran Zoltán

Hankó Balázs megemlítette, hogy a Semmelweis Egyetem – amelynek a tárcavezető korábban stratégiai rektorhelyettese volt, és ma is a gyógyszerészeti kar professzora – már az első kétszázban van a Times Higher Education szakterületi rangsorában, és Közép-Európa legjobb orvostudományi egyeteme.

Úgy néz ki, hogy Merkely Béla rektorral egy jó stratégiát tettünk össze, a Semmelweis Egyetem lépésről lépésre halad előre, ami azt jelenti, hogy a világ orvosképző egyetemei között a 186. helyen van

– mondta.

A miniszter szerint ez óriási előrelépés, és megmutatja, hogy a megújult magyar egyetemek nemzetközi mércével is sikeresek. Hozzátette: ha más előrelépéseket, más rangsorokban néznek, akkor például az állatorvos-tudományi egyetem az állatorvosképző egyetemek között az 59. helyen, a Semmelweis gyógyszerésztudományi kara a világ 61. helyén, míg a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az agrárképző egyetemek közül a századik hely környékén áll.

Hankó Balázs hozzátette:

ez mind azt mutatja, hogy a magyar egyetemek a világ élén vannak, és mivel folyamatosan ellenszélben működnek, azt is mondhatnánk, az igazán erősek ellenszélben is tudnak haladni, vagyis a magyar egyetemek, a megújult magyar egyetemek igazán erősek

– fogalmazott.

A miniszter rámutatott: az előrelépés a nemzetközi rangsorokban azt is jelenti, elérhető az a cél, hogy 2030-ra legyenek a világ, illetve Európa legjobb száz egyeteme között magyar felsőoktatási intézmények.

A megújult egyetemek fenntartóival folytatott egyeztetés

Hankó Balázs a műsorban utalt arra, hogy hamarosan megjelenik egy európai rangsor, ahol már 17 magyar egyetem lesz az európai élvonalban és négy magyar egyetem a legjobb kétszázötvenben Európában. A siker feltételei között említette, hogy az egyetemek kiemelt, európai szintű finanszírozást kapnak, az elmúlt években ezermilliárd forintot fordítottak infrastrukturális fejlesztésekre.

Négy év alatt háromszor több szak van ott a legjobbak között: míg néhány éve 24 szak volt az élbolyban, most már hatvan szakrangsorban vannak az élbolyban a magyar egyetemek.

Kitért arra is, hogy a megújult egyetemek fenntartóival folytatott egyeztetés szerint ma már minden második hallgató vidéki egyetemre jár, a műszaki, az orvos-egészségtudományi és az informatikai területeken több mint ötven százalékkal nőtt a felvettek száma, az egyetemek megháromszorozták az innovációs bevételeiket és hetven százalékkal nőtt a kiemelkedő nemzetközi tudományos közlemények száma.