Hankó Balázs: A magyar kultúra megőrzése szuverenitási kérdés

A magyar kultúra a nemzeti önazonosság, a közösségi összetartozás és a szuverenitás egyik legfontosabb alapja – hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a magyar kultúra napja alkalmából rendezett gálaműsoron csütörtök este Budapesten, a Müpában.

A tárcavezető kiemelte:

Kölcsey Ferenc Himnusza nem csupán egy vers, hanem ima és történelmi tabló, amely a magyar szuverenitás legszebb kifejezése.

Felidézte, hogy a költemény Erkel Ferenc zenéjével csak 1989-ben vált hivatalosan is a magyar nemzet himnuszává, a kommunista hatalom ugyanis félt annak erejétől, különösen a közös énekléstől. Mint fogalmazott, a Himnusz mindig is a nemzeti összetartozás szimbóluma volt.

Hankó Balázs szerint ma olyan világban élünk, ahol egyre erősebb támadások érik a kultúrákat, fizikailag és szellemileg egyaránt. Úgy fogalmazott:

minden Európában és a világban zajló küzdelem középpontjában a kultúra áll, ezért a magyar honvédség, a gazdaság és a diplomácia is végső soron a magyar kultúrát védi és erősíti.

Hangsúlyozta: a kormány legfontosabb célja, hogy a magyar kultúra megmaradjon és tovább erősödjön.

A miniszter kiemelte: a magyar művészek – színészek, írók, festők, zenészek és alkotók – a nemzet legerősebb követei, hiszen a kultúra az, ami a családokban, az oktatásban és a tudományban is megőrzi és továbbadja a magyarság lényegét.

Minden magyarnak felelőssége van egymásért

A magyar kultúra napja alkalmából Szlovákiában, Dunaszerdahelyen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár is a nemzeti összetartozás jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta,

az elmúlt tizenhat év nemzetpolitikája arról szólt, hogy minden magyar közösséget bekapcsoljanak a nemzet vérkeringésébe.

Nacsa Lőrinc szerint minden magyarnak felelőssége van egymásért és a nemzet jövőjéért, valamint azért, hogy a magyar kultúra tovább éljen. Hangsúlyozta: a magyar kultúra nem ismer határokat, jelen van a Kárpát-medence minden életerős magyar közösségében és a diaszpórában is.

Az államtitkár úgy fogalmazott: a magyar kultúra behálózza a világot, gazdagítja azokat az országokat is, amelyek befogadják a magyar közösségeket. Hozzátette:

a magyarok mindenhol építettek és gyarapítottak, ez pedig évezredes kulturális örökségükből fakad.

A magyar kultúra napját január 22-én ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon véglegesítette a Himnusz kéziratát – azt a művet, amely ma is összeforrasztja a magyar nemzetet, határokon innen és túl.