A közszolgálatban dolgozók még szélesebb köre juthat lakástámogatáshoz + videó

– Közszolgálatban dolgozók figyelem! Tovább bővül az otthontámogatásban részesülők köre, és meghosszabbítottuk a bejelentési határidőt is – mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön közzétett Facebook-videójában.

Közlése szerint

a nagy érdeklődésre való tekintettel a kormány úgy döntött, hogy egyrészt tovább bővíti a jogosultak körét, másrészt a lakossági igényeknek megfelelően a kormány munkáltatói kölcsönök estében is kiterjeszti a program igénybevételnek a lehetőségét.

Itt az a feltétel, hogy a kölcsön célja magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának a megszerzése legyen – mondta az államtitkár.

További fontos változás, hogy a 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáskölcsön-szerződések esetében a nagy érdeklődésre való tekintettel a bejelentési határidőt újranyitjuk és február 15-ig meghosszabbítjuk

– tette hozzá.

A kormány 2026 januárjától évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít a közszolgálatban dolgozók legszélesebb körének.

A lakáshiteltörlesztéshez vagy új lakáshitel önerőjéhez nyújtott otthontámogatás szabadon felhasználható

– mondta az államtitkár.

– Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Kérjük, éljenek minél többen a lehetőséggel! – mondta Hidvéghi Balázs.