Torlódásokra kell számítani szombaton az M1-es és M7-es bevezető szakaszán

Közúti jelzőtáblát cserélnek az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán szombaton. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívta az autósok fgyelmét, hogy reggel 9 és 17 óra között a két belső, majd a két küldő sávot is lezárják, ezért dugók alakulhatnak ki.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 23. 10:56
Forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán szombaton 9 és 17 óra között, közúti jelzőtábla cseréje miatt – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken.

20200624 Biatorbágy M1 autópálya Forgalmi elterelés Fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet
Forgalmi terelés az M1-es autópályán. Fotó: Havran Zoltán

A közlemény szerint előbb a két belső, majd a két külső sávot zárják le a budaörsi Tesco körhíd és az Egérúti csomópont között. A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy 

az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedők türelmét és megértését kéri.

Indulás előtt érdemes tájékozódni a korlátozáshoz és a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, valamint ajánlott navigációs és közösségi autós alkalmazásokat is használni az optimális útvonal megtervezése érdekében – írták.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Csapó Balázs)

 

