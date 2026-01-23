Torlódásokra kell számítani szombaton az M1-es és M7-es bevezető szakaszán

Forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán szombaton 9 és 17 óra között, közúti jelzőtábla cseréje miatt – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken.

Forgalmi terelés az M1-es autópályán. Fotó: Havran Zoltán

A közlemény szerint előbb a két belső, majd a két külső sávot zárják le a budaörsi Tesco körhíd és az Egérúti csomópont között. A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy

az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedők türelmét és megértését kéri.

Indulás előtt érdemes tájékozódni a korlátozáshoz és a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, valamint ajánlott navigációs és közösségi autós alkalmazásokat is használni az optimális útvonal megtervezése érdekében – írták.