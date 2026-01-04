gyilkosjótevőgyilkosságSzegvárrokkant

Jótevőjét verte halálra a szegvári gyilkos – újabb információk a szörnyűségről + videó

Az áldozat egy 34 éves rokkant édesapa, aki befogadta a házába a börtönviselt férfit. A gyilkos „hálából” úgy megverte, hogy nem élte túl a bántalmazást.

Munkatársunktól
2026. 01. 04. 15:47
Tegnap a Magyar Nemzet is megírta, hogy gyilkosság történt pénteken éjszaka Szegváron. A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség közölte, hogy egy 35 éves férfi tett bejelentést, miszerint január 3-án reggel holtan találta egy ismerősét annak házában. A helyszínelés során megállapították, hogy az áldozat egy 34 éves rokkant férfi, akinek a halálát idegenkezűség okozta. 

Szegváron, ebben az utcában ölte meg jótevőjét a kegyetlen gyilkos
Szegváron, ebben az utcában ölte meg jótevőjét a kegyetlen gyilkos. Fotó: Délmagyar.hu

Azóta kiderült, hogy az elvált férfi röviddel a tragédia előtt befogadta a házába egy börtönből szabadult ismerősét, mivel annak nem volt hová mennie. Az Origo a Tények.hu információi alapján arról írt, hogy péntek este is együtt ittak odahaza, amikor összevesztek, 

a befogadott pedig olyan súlyosan bántalmazta jótevőjét, hogy az belehalt fejsérüléseibe. 

A halálra vert férfinak volt egy óvodás kisfia, aki az édesanyjánál volt a gyilkosság idején. 

 

Ivott és drogozott is a gyilkos

Úgy tudni, az elkövető korábban késelés és kábítószer-birtoklás miatt ült börtönben, és a drogozást a szabadulása után is folytatta. De az alkoholt sem vetette meg, a gyilkosság idején is részeg volt. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárásban vizsgálja az ügy körülményeit.

A Szegváron történt brutális gyilkosság helyszínén a Délmagyar.hu készített képgalériát, amelyet itt megtekinthet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Délmagyar.hu)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

