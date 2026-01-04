légiforgalomlégiirányításkáoszGörögoroszág

Káosz a reptereken, teljesen leállt a légiközlekedés Görögországban

A repülőgépeket más ország repülőtereire irányítják át, a reptereken káosz alakult ki a járattörlések miatt. Egyelőre nem tudni, mikorra állhat helyre a görög légiforgalom.

Forrás: MTI2026. 01. 04. 13:59
Fotó: SAKIS MITROLIDIS Forrás: AFP
Országszerte megbénult a légiközlekedés Görögországban vasárnap, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. 

A leállás miatt a légiirányítás is nehéz helyzetbe került (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

A görög állami műsorszolgáltató, az ERT beszámolójára hivatkozó hírügynökségi jelentések szerint

a meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek az ország repülőterein.

A görög polgári légiközlekedési hatóság (HCAA) tájékoztatása szerint a probléma a görög légtér irányítását végző központok rádió- és kommunikációs rendszereit érinti. Emiatt a légiforgalmi irányítók nem tudnak egymással kommunikálni, ami súlyos biztonsági kockázatot jelent.

Az ERT beszámolója szerint 

a járatok helyi idő szerint 9 órától nem közlekednek, azokat a szomszédos országok repülőtereire irányítják át. 

A Reuters jelentése szerint a hatóságok vizsgálják a rádiófrekvenciákat érintő problémák okát. Bár egyes átrepülések az athéni repüléstájékoztatási körzetben (FIR) korlátozottan zajlanak, a repülőtéri műveleteket biztonsági okokból felfüggesztették.

A fennakadás az ország összes repülőterét érinti, köztük az athéni Elefthériosz Venizélosz nemzetközi repülőteret és a thesszaloniki légikikötőt is. 

Az utasokat több helyen sms-ben értesítették a járattörlésekről. 

A Flightradar24 valós idejű járatkövető szolgáltatás adatai szerint a görög légtér vasárnap délelőtt szinte teljesen kiürült. 

Izraelben a repülőtéri hatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a görög légtér várhatóan helyi idő szerint 16 óráig zárva marad, és az érkező, illetve induló járatoknál késésekre kell számítani. Egyelőre nem tudni, mikor állhat helyre a menetrend szerinti légiforgalom Görögországban.


Borítókép: Káosz a thessaloniki reptéren (Fotó: AFP/Sakis Mitrolidis)

