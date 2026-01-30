gyilkosságártatlan fiataltámadásleszámolásTiszanána

Felfegyverkezve vonultak utcára, gyilkosság lett az elszabadult indulatokból

Egy ártatlan fiatal halála rázta meg Tiszanánát, miután egy elszabadult bosszúhadjárat tragédiába torkollott. Az ügy középpontjában egy brutális gyilkosság, valamint azok az indulatok állnak, amelyek végül egy 18 éves fiú életét követelték.

Munkatársunktól
2026. 01. 30. 12:12
Súlyos bűncselekmény miatt kell hamarosan bíróság elé állnia a tiszanánai támadás fő vádlottjának, miután a településen elkövetett gyilkosság egy teljesen ártatlan fiatal életét oltotta ki. Az ügyben több ember ellen is eljárás folyik, a vádirat szerint a tragédiához vezető események tudatos szervezés eredményei voltak – írta az Origo.

Tizenegy év börtönt kaphat a gyilkosság elkövetője
Fotó: Shutterstock

A végzetes nap egy látszólag jelentéktelen konfliktussal indult. Egy focipályán történt incidens során egy kamasz fiú összeszólalkozott egy hétéves gyermekkel, a vita pedig tettlegességig fajult. A kisebb gyereket fellökték, amit az édesapa már nem hagyott szó nélkül és felelősségre vonta a nagyobb fiút, letérdeltette, majd bocsánatkérésre kényszerítette.

A történet azonban itt nem ért véget. A megszégyenítésként megélt jelenet után a fiú családja bosszút forralt, méghozzá nyíltan. Élő közösségi médiás közvetítésben hívták össze rokonaikat és ismerőseiket, hogy elégtételt vegyenek a sérelmekért.

 

A gyilkosság kitervelt volt

A feldühödött csoport fegyverekkel felszerelkezve érkezett meg a helyszínre. Botok, karók, macseték és más eszközök kerültek elő, a helyzet pillanatok alatt elszabadult. A lincselők azonban egy teljesen ártatlan fiatalra támadtak rá.

A 18 éves Dániel éppen nagymamáját látogatta meg, amikor a támadás érte. A családtagok már csak arra figyeltek fel, hogy a fiú súlyos sérüléseket szenvedett és vért hányt. Az életét a gyors segítség ellenére sem sikerült megmenteni.

A nyomozás során megdöbbentő fordulat is történt, ugyanis egy idős, súlyos beteg férfi megpróbálta magára vállalni a gyilkosságot, abban bízva, hogy ezzel megóvja a fiatalabb családtagokat. A hatóságok azonban rövid időn belül feltárták az igazságot. Bár nem ő adta le a halálos szúrást, aktív résztvevője volt a támadásnak.

Az ügyészség indítványa szerint a gyilkosság elkövetőjére akár 11 év szabadságvesztés és hosszú időre szóló közügyektől eltiltás is várhat. Több vádlott ellen csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt folyik eljárás. A tárgyalás még nem zárult le, az ügy folytatódik.

Néhány napja a rendőrség egy újabb esetet göngyölített fel és sikerült elfogniuk a pacsai gyilkosság gyanúsítottját, akit letartóztattak.

