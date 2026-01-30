Felfegyverkezve vonultak utcára, gyilkosság lett az elszabadult indulatokból

Súlyos bűncselekmény miatt kell hamarosan bíróság elé állnia a tiszanánai támadás fő vádlottjának, miután a településen elkövetett gyilkosság egy teljesen ártatlan fiatal életét oltotta ki. Az ügyben több ember ellen is eljárás folyik, a vádirat szerint a tragédiához vezető események tudatos szervezés eredményei voltak – írta az Origo.

Tizenegy év börtönt kaphat a gyilkosság elkövetője

A végzetes nap egy látszólag jelentéktelen konfliktussal indult. Egy focipályán történt incidens során egy kamasz fiú összeszólalkozott egy hétéves gyermekkel, a vita pedig tettlegességig fajult. A kisebb gyereket fellökték, amit az édesapa már nem hagyott szó nélkül és felelősségre vonta a nagyobb fiút, letérdeltette, majd bocsánatkérésre kényszerítette.

A történet azonban itt nem ért véget. A megszégyenítésként megélt jelenet után a fiú családja bosszút forralt, méghozzá nyíltan. Élő közösségi médiás közvetítésben hívták össze rokonaikat és ismerőseiket, hogy elégtételt vegyenek a sérelmekért.

A gyilkosság kitervelt volt

A feldühödött csoport fegyverekkel felszerelkezve érkezett meg a helyszínre. Botok, karók, macseték és más eszközök kerültek elő, a helyzet pillanatok alatt elszabadult. A lincselők azonban egy teljesen ártatlan fiatalra támadtak rá.

A 18 éves Dániel éppen nagymamáját látogatta meg, amikor a támadás érte. A családtagok már csak arra figyeltek fel, hogy a fiú súlyos sérüléseket szenvedett és vért hányt. Az életét a gyors segítség ellenére sem sikerült megmenteni.

A nyomozás során megdöbbentő fordulat is történt, ugyanis egy idős, súlyos beteg férfi megpróbálta magára vállalni a gyilkosságot, abban bízva, hogy ezzel megóvja a fiatalabb családtagokat. A hatóságok azonban rövid időn belül feltárták az igazságot. Bár nem ő adta le a halálos szúrást, aktív résztvevője volt a támadásnak.

Az ügyészség indítványa szerint a gyilkosság elkövetőjére akár 11 év szabadságvesztés és hosszú időre szóló közügyektől eltiltás is várhat. Több vádlott ellen csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt folyik eljárás. A tárgyalás még nem zárult le, az ügy folytatódik.