Hajnalban támadnak a tiszás álprofilok

Menczer Tamás kiposztolta, hogy Bujdosó Andrea – Kapitány Istvánhoz és Orbán Anitához hasonlóan – egy nyugati energiacégtől érkezett a Tiszába, majd az éjszaka folyamán ellepték a bejegyzését a kamuprofilok.

2026. 01. 30. 12:23
Menczer Tamás Forrás: Facebook
„Az igazság ennyire zavarja a tiszásokat. Éjfél és a hajnali órák között ötszáz tiszás nevető fej jelent meg a tiszás ellenfelemről, Bujdosó Andreáról szóló tegnapi posztomnál. A poszt fotóval bemutatja, hogy Bujdosó Andrea Kapitány Istvánhoz és Orbán Anitához hasonlóan, nyugati energiacégtől érkezett a Tiszába” – kezdte a péntek délelőtti bejegyzését Menczer Tamás. Hozzátette: „véletlenül” mindannyian pont most és egyszerre érkeztek a Tiszába. 

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője
Bujdosó Andrea. Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Azért akarják Magyarországot leválasztani az orosz olajról és gázról, mert a korábbi, jelenlegi munkaadóiknak akarnak üzletet csinálni. Brüsszelt, az energiacégeket és a multikat képviselik, nem a magyar embereket. Az igazság annyira zavarja a tiszásokat, hogy minden erővel támadják.”

Vagy több száz tiszás olvassa hajnali kettőkor a posztjaimat, vagy rám küldték az álprofilokat. Döntsétek el

– jelezte az országgyűlési képviselő, aki Pest vármegye 3-as választókerületében indul az áprilisi választáson. Menczer azt üzeni a tiszásoknak: az igazságot nem lehet elhallgattatni.

„Az igazságot minden nap el fogom, el fogjuk mondani. Nem félünk tőletek. Mi – Orbán Viktor vezetésével – nemet mondunk a brüsszeli parancsokra, és megvédjük a magyar érdekeket, így a rezsicsökkentést is. A Tisza soha nem tudna nemet mondani Brüsszelnek. És nem is akarna. Jönne az ezerforintos benzin és a háromszoros rezsiár” – zárta a bejegyzését a Fidesz kommunikációs igazgatója.

 

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

