afrikai sertéspestis

Halálos kór terjedhet az agancsok miatt – vadállományok kerülhetnek veszélybe

Hazánkban megkezdődött az agancsgyűjtési szezon, ám idén az illegális gyűjtés nemcsak jogsértő, hanem súlyos járványügyi kockázatot is jelent: a szakértők szerint az afrikai sertéspestis továbbterjedése Somogy vadállományát is veszélyezteti.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 10:27
Elkezdődött a hullajtott agancsok gyűjtésének időszaka, amely idén nemcsak jogi, hanem járványügyi szempontból is minden eddiginél nagyobb veszélyt hordoz. Az illegális agancsozás során az erdőt járók – akár tudtukon kívül – továbbterjeszthetik az afrikai sertéspestist a vármegyék között. A szakértők figyelmeztetnek: a felelőtlen gyűjtés Somogy vármegye vadállományát is komolyan fenyegeti – írja a Sonline.hu

Fokozódik a helyzet Baranyában. Fotó: Lang Róbert

A Facebookon tucatjával találhatók agancs-felvásárlással foglalkozó oldalak és csoportok, noha hazánkban

a hullajtott agancs gyűjtése és kereskedelme illegális, mivel a hatályos jogszabályok szerint az agancs a vadászatra jogosult tulajdona, nem pedig azé, aki megtalálja.

Január végétől a gímbikák agancshullatása Somogyban is magával hozza az illegális gyűjtők megjelenését, idén azonban ez nemcsak lopás, hanem járványügyi kockázat is: a Baranya környékén felbukkant afrikai sertéspestis emberi közvetítéssel Somogy vadállományát is veszélyeztetheti.

Bár a kórokozót főként a vaddisznók terjesztik, az emberi gondatlanság – például a bakancsokon, gumikon vagy elvitt agancsokon megtapadt sár – végzetes lehet az állományra.

Az illegális agancsgyűjtés komoly üzletté vált: egyes felvásárlók akár tízezer forintot is adnak egy kiló agancsért, bár jellemzően 6500 forint körüli az ár. Vannak „nepperek”, akik országosan vásárolnak fel trófeákat – nemcsak gímszarvas-, hanem dám- és őzagancsot, sőt vaddisznóagyarat is, amelyek keresett árucikkek a feketepiacon. A helyzetet tovább súlyosbítja a Baranyában regisztrált esetek közelsége: a veszély szó szerint a „spájzban van”, a részletekért kattintson ide.

 

Borítókép: Illegális a hullajtott agancsok engedély nélküli gyűjtése (Fotó: Cseh Gábor)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

